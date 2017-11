Els metges gironins, pioners a associar-se

«El col·lectiu de metges gironins va ser pioner, molt sensible a l'hora de veure que feia falta agrupar-se per defensar els interessos de la professió i dels pacients», explicava ahir el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana. I és que aquest any són diversos els col·legis mèdics d'arreu de l'Estat que celebren el seu 120è aniversari, ja que molts es van crear com a conseqüencia de la instauració obligatòria de la col·legiació mèdica. El Col·legi de Girona, però, va tenir un preludi quatre anys abans, amb la creació del Sindicat de Metges Gironí, el primer organisme professional de caràcter mèdic de l'Estat

«El Col·legi ha patit tota mena de vicissituds: la guerra, la depuració de professionals que van ser detinguts i empresonats pel franquisme, etc.», indica Vilaplana. En aquest sentit, la història del Col·legi ha transcorregut paral·lela als canvis de la societat i de la professió: la universalització de la sanitat, una visió més integral del pacient, la tecnificació de la mesicina o la creació dels estudis de Medicina a la Universitat de Girona, per exemple.