Neix un projecte per instal·lar panells solars a 500 empreses i llars de 12 pobles gironins

Dotze municipis gironins i l'empresa Revosolar impulsen un projecte per instal·lar panells solars a 500 llars i empreses de la zona del Ter-Gavarres. La iniciativa, anomenada Col·lectiu Solar, vol promoure l'energia sostenible i s'emmiralla en experiències similars a altres països europeus.

En els propers tres mesos, aquells qui desitgin formar part del projecte es poden inscriure en un web i, després, es farà una comanda a l'engròs per abaratir costos. La intenció és que tots els panells solars ja donin electricitat l'estiu del 2018. Això sí, serà de consum immediat, perquè els que desitgin tenir bateries per emmagatzemar l'energia les hauran de pagar apart.

L'artífex del projecte, l'enginyer holandès Sjoerd Gaastra, va explicar que la instal·lació acaba sortint «a cost zero» perquè els estalvis mensuals en la factura de l'electricitat permeten retornar-la en un termini d'entre 4 i 5 anys. Gaastra va explicar que si un particular s'adhereix al projecte, instal·lar un kit solar de 2.200 watts (8 panells fotovoltaics) li sortirà per 2.860 ?. A partir que les plaques li subministrin energia solar, cada mes s'estalviarà 55 ? en la factura. «Si cada mes paga una quota de 51,33 euros per retornar el crèdit, que és el que proposem nosaltres, al cap de cinc anys ho tindrà pagat», va dir Gaastra. També va explicar que el projecte fomentarà la creació de nous llocs de treball.

Col·lectiu Solar vol avançar cap a un nou model energètic impulsant l'energia sostenible. Al seu darrere hi ha Sjoerd Gaastra, propietari de Revosolar, que des de fa 15 anys instal·la plaques solars fotovoltaiques. Ara, prenent com a referència experiències similars que han tingut èxit a Holanda i altres països europeus, Gaastra vol estendre l'energia solar a llars i empreses. Per això, té el suport dels ajuntaments de Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis i Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell, Viladasens i Sarrià, que també estudiaran implantar panells fotovoltaics en equipaments municipals.