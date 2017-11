Recomanen reduir els aliments enriquits amb sucre en infants

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha publicat una actualització de la guia L'alimentació saludable en l'etapa escolar. 2017 amb l'annex Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l'escola.

Les principals novetats que presenta són la recomanació de disminuir el consum de productes «poc saludables» com sucs, galetes, cereals d'esmorzar ensucrats i, en general, aliments altament processats i enriquits amb sucres; la reducció de carns vermelles i processades; l'increment de llegums i aliments integrals; el reforç per als làctics no ensucrats; la potenciació dels aliments estacionals i de proximitat o el respecte per la sensació de gana expressada per l'infant.

També aconsella tenir en compte la importància dels àpats en família; la participació de l'infant en el procés alimentari, tant a casa com en el menjador escolar, i la conscienciació de la necessitat de reduir el malbaratament alimentari.

Els documents, publicats inicialment durant el 2012, incorporen noves recomanacions després que en els darrers cinc anys s'hagi incrementat la necessitat de reduir la presència d'aliments poc saludables en l'alimentació dels infants i la importància de l'acompanyament de l'àpat dels infants, motiu pel qual la publicació s'ha treballat conjuntament en l'àmbit del lleure i la pedagogia. L'han supervisat 32 professionals de la salut i l'educació.

La guia també recomana repartir els aliments dels infants en diversos àpats diaris, per exemple, uns cinc: tres de principals que serien l'esmorzar, el dinar i el sopar, i dos de complementaris: un a mig matí i un altre, el berenar, a mitja tarda.

La guia s'adreça a famílies, escoles, associacions de mares i pares d'alumnes (AMPES) i als responsables de l'organització del menjador escolar.