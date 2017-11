Ripoll rep cinc avisos per fets incívics a la bústia de convivència

L'Ajuntament de Ripoll ha rebut cinc avisos de ciutadans a la bústia que es va posar en marxa arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost. Aquesta iniciativa es va presentar com a una eina per denunciar qualsevol indici o actitud sospitosa que pogués estar relacionada amb el gihadisme o la delinqüència però a la pràctica està oberta a qualsevol fet que preocupi al ciutadà. Del total d'avisos rebuts des del 15 de setembre, quan va entrar en funcionament, no n'hi ha cap que faci referència a la comunitat musulmana. Es tracta de temes relacionats amb l'incivisme, com ara un cotxe que feia dies que estava mal aparcat a la via pública o un balcó ple d'andròmines. Un fet que des del consistori valoren com a positiu perquè coincideix amb la idea que la ciutat ha reaccionat "amb maduresa" davant aquells fets tot i que també admeten que hi ha feina a fer. Des del Consorci de Benestar Social del Ripollès s'està coordinant el que ha de ser el nou pla de convivència de la ciutat. El principal objectiu és aconseguir "canviar la mirada dels ciutadans per acceptar la diferència" en àmbits com la religió, la diversitat sexual o la discapacitat.

La regidora de Ripoll i màxim responsable del nou pla de convivència, Montsina Llimós, afirma que és un treball que s'està fent a diferents nivells i amb moltes entitats implicades. És un feina "lenta i molt rigorosa", segons diu, i per això no preveu que es pugui materialitzar abans de cinc o sis anys. Entre les actuacions que s'estan fent, hi ha jornades de treball i cursos de formació amb diferents col·lectius i professionals per elaborar una diagnosi. Es tracta de "sumar moltes visions" sobre els fets dels atemptats i de veure com s'han de gestionar les "pors i les emocions negatives" per gaudir d'una "convivència en positiu", detalla Llimós.

L'objectiu final és aconseguir "canviar la mirada de tots per acceptar la diferència", no només amb la comunitat musulmana sinó en aspectes com ara la diversitat sexual o la discapacitat. Per explicar-ho, han elaborat un vídeo divulgatiu que es titula 'El País blau' on es resumeixen les possibles causes que van moure als joves ripollesos a cometre els atemptats i es posa l'accent en la necessitat de treballar en un nou model de convivència inclusiva. El vídeo, que ja supera les 3.700 visualitzacions en pocs dies, dura uns quatre minuts i s'està utilitzant també a escoles. "Hi havia una vegada en un país blau on s'acceptava la diferència i no es jutjava, arrel d'un fet tràgic que va entendre que havia de canviar perquè els i les joves tenien un sentiment de buidor que s'havia d'omplir", es diu al final del vídeo.

Llimós reconeix que els resultats d'aquest nou pla no es veuran fins d'aquí a uns anys. Malgrat tot, és optimista: "S'està construint entre tots i hi ha molts camins possibles però mentre es camina ja s'avança".



El dia a dia s'imposa

Ja han passat més de tres mesos des dels atemptats i la sensació que hi ha és que "la ciutat és la mateixa" i que "el dia a dia s'ha imposat", segons paraules de Llimós. Explica que després de la tragèdia van "aflorar molts sentiments, inquietuds i pors" i que no se sabia quina seria la reacció de la gent. Al cap de pocs dies, però, moltes persones i també institucions van expressar la voluntat de "buscar solucions, no només arran dels fets, sinó a qualsevol neguit que pogués suscitar". Van sorgir iniciatives com ara la plataforma Som Ripoll formada per veïns i entitats per treballar per la igualtat d'oportunitats, la pau o la cohesió des d'una forma transversal.

Una altra dada remarcable és que l'Ajuntament no té constància de cap incident a nivell de convivència ni cap conflicte, tampoc cap a l'entorn familiar dels terroristes. "Ells formen part de la comunitat de Ripoll i en cas que hi hagués algun tipus de reacció o evidència la sabríem i no ha estat així", assenyala Llimós.

La regidora destaca també la feina que s'ha fet a les escoles, amb el suport del Departament d'Ensenyament que, segons diu, els ha facilitat els mitjans i l'assessorament necessari des de l'inici de curs. Per Llimós, "s'ha fet un bon seguiment i no hi ha hagut tampoc problemes en aquests tres mesos d'escola". Considera que s'h fet "molt bona feina" i valora molt positivament la bona disposició que fins ara ha mostrat la Generalitat des dels diferents departaments.