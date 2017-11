RoboCAT, el campionat de robòtica «low cost» i lliure de Catalunya

Guillem Martínez (segon per l´esquerra) explicant el funcionament del camp de proves d´enguany.

El RoboCAT aspira que la tercera edició, que disputarà la final a l'escola Els Estanys de Castell-Platja d'Aro, suposi la consolidació com a campionat de robòtica low cost i lliure de Catalunya. Un propòsit que va expressar el portaveu d'El Racó dels Robotaires, l'associació impulsora d'un concurs que estreny vincles amb el món educatiu, ja que les finals territorials i absoluta es faran a escoles i instituts.

La Garrotxa inspira el camp de proves d'enguany, després d'haver-ho fet Girona i l'univers dalinià en la primera i la segona edició, respectivament. L'encaix de les proves amb robots en escenaris significatius del patrimoni natural i cultural gironí respon a la voluntat de conjuminar la ciència i la tecnologia amb el coneixement de la cultura i l'entorn, uns valors destacats per totes les parts implicades en el projecte: El Racó dels Robotaires, el Departament d'Ensenyament i la Diputació de Girona –la Fundació Princesa de Girona, absent de la presentació d'ahir, també és coorganitzadora de la competició.

El representant d'El Racó dels Robotaires, Guillem Martínez, va destacar que aquesta edició es potenciarà la interacció entre dos equips situats a banda i banda del camp de proves, connectades pel volcà de Santa Margarida. També per primera vegada, a les categories d'alumnat de Primària i de Secundària s'hi afegeix una tercera per a adults. En aquesta ocasió, els robots hauran de mostrar la seva perícia amb boles de quatre colors: blanques i vermelles, d'una banda –en al·lusió als fesols i la ratafia–, que s'hauran d'agafar d'arbres que simbolitzen la fageda d'en Jordà per dur-les a un volcà; i verdes i blaves, de l'altra, que es colliran a prop del pont romànic de Besalú.

L'escola Els Estanys acollirà els 30 millors equips en la final catalana, que es disputarà el 5 de maig de 2018. L'any passat, aquest centre va ser l'escenari de la fase territorial i, ara, l'alcalde, Joan Giraut, considera «un privilegi» que la final reconegui la dedicació del col·legi a la robòtica aplicada a l'ensenyament. Giraut va destacar la concentració, l'autoexigència, l'enginy, la creativitat o el treball en equip com a valors associats al repte plantejat pel RoboCAT. El director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, hi va afegir l'emprenedoria i va incidir en el fet que «darrere la robòtica hi ha competències que l'alumne desenvolupa amb el concurs».

Fins ara, 25 equips ja s'han inscrit a la tercera edició del RoboCAT, que admetrà participants fins al 28 de febrer. Per arribar a la final, durant l'abril es disputaran quatre seleccions territorials a Barcelona (el dia 7), al Camp de Tarragona (el 13), a Girona (el 14, al col·legi Bell-lloc del Pla) i a Lleida (el 20).