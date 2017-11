Sagristà i Gerez, una «picada d´ullet» al producte local i a la cuina catalana clàssica

L'estrella Michelin per al Castell de Peralada Restaurant suposa un reconeixement a la llarga trajectòria i al bon fer del xef Xavier Sagristà i el cap de sala Toni Gerez, així com a l'aposta del Grup Peralada per a l'alta gastronomia.

Durant deu anys, els dos responsables del restaurant van ser peces imprescindibles a El Bulli de Ferran Adrià i Juli Soler: Sagristà treballava al costat del xef als fogons, mentre que Gerez exercia com a sommelier i s'encarregava de la sala. El 1994 van decidir obrir plegats el restaurant Mas Pau, a Avinyonet de Puigventós, que durant divuit anys va ser reconegut amb una estrella Michelin.

El 2014 van tancar-lo per desavinences sobre el lloguer amb el propietari de l'edifici, però nou es van moure de l'Alt Empordà i de seguida van trobar una nova ubicació: l'hotel Peralada Wine Spa-Golf, de cinc estrelles i propietat del Grup Peralada. D'allà han fet el salt a l'emblemàtic Castell de Peralada, on han tornat a aconseguir l'estrella a partir d'«una adaptació del receptori tradicional català i empordanès», segons va explicar Sagristà en una entrevista a Diari de Girona. La proposta del xef inclou el seu popular carretó de formatges, una carta degustació amb opció de maridatge i, des de fa poc, també un menú de migdia. Els inspectors de la guia han valorat, precisament, les «picades d'ullet» al producte local i a la cuina catalana clàssica en un castell medieval.