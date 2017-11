Seixanta persones en risc d'exclusió treballaran el 2018 en espais naturals

La Diputació de Girona i l'Obra Social La Caixa han signat un conveni per fomentar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a través de projectes de conservació del patrimoni natural. L'entitat bancària hi aportarà 450.000 euros i el compromís passa per ajudar 60 persones al llarg del 2018.

Entre les iniciatives previstes, hi ha un estudi de l'efecte dels herbicides i pesticides sobre abelles i ocells així com la incorporació d'aquests a la xarxa tròfica, treballs forestals i l'eliminació de flora i fauna invasora, entre d'altres. Les tasques de conservació les faran les persones en risc d'exclusió mentre que diversos centres de recerca s'encarregaran d'elaborar els estudis.

Des que el projecte es va posar en marxa l'any 2006, La Caixa hi ha destinat 8,9 milions d'euros que s'han materialitzat amb 133 actuacions en les quals han participat més de 800 persones en situació de risc.



Natura, recerca i cooperació

La Diputació i La Caixa van renovar ahir el seu «compromís» anual amb la conservació i millora del patrimoni natural mitjançant la inserció de persones en risc d'exclusió social a les comarques gironines. El conveni persegueix un triple objectiu: fer accions en favor dels espais naturals gironines, impulsar línies de recerca innovadores per preservar ecosistemes i afavorir la integració de col·lectius vulnerables.