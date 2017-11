Sessions d'exercici en grup als Parcs Urbans de Salut de la demarcació

Setmanalment, Dipsalut ofereix sessions de dinamització als Parcs Urbans de Salut que hi ha implantats als municipis de la demarcació de Girona. Aquestes trobades estan dirigides per monitors especialitzats.

Tenen l'objectiu de promoure l'activitat física habitual i moderada. Alhora, busquen enfortir les capacitats de les persones per incrementar el control sobre la seva salut.

Tot i que estan especialment pensades per a gent gran, hi pot participar qualsevol persona. Els monitors s'encarreguen de guiar cadascú per tal que realitzi els exercicis adequats per la seva edat, característiques i condició física.

L'activitat és totalment gratuïta. Tampoc cal inscriure-s'hi prèviament. Per participar-hi, només cal presentar-se al punt de trobada (el Parc Urbà de Salut) el dia i hora indicats. Es recomana portar roba i calçat còmode i aigua per anar-se hidratant. També és convenient informar el dinamitzador de qualsevol molèstia, dolor o problema de salut que es pateixi.

Els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d'aparells situats a poca distància uns dels altres, dissenyats per realitzar exercici físic, i amb els quals es treballen de manera homogènia i segura totes les parts del cos.

Aquests equipaments es van dissenyar per un grup d'experts. L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona els va instal·lar i cedir als municipis de la demarcació.

Per conèixer les dates de les properes dinamitzacions als Parcs Urbans de Salut de la vostra comarca, podeu consultar: www.itinerarisiparcsdesalut.cat o www.dipsalut.cat.