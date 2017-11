Els tres llocs que desapareixeran del litoral gironí pel canvi climàtic

A les comarques gironines, com la resta de zones costaneres del món, està en risc pel canvi climátic.

La pujada del nivell que es derivarà de l'augment de les temperatures amenaça d'inundar part de la franja marítima de l'urbs i molts altres punts de la franja costanera marítica, segons el pronòstic de l'organització de científics Climate Central, que ha desenvolupat models per a visualitzar com quedarà la Terra de continuar l'escalfament global.



El mar arribarà a Figueres

La capital de l'Alt Empordà veuria com el mediterrani arribaria als seus carrers ja que la plana dels Aiguamolls de l'Empordà quedaria sota l'aigua. Localitats properes com Vilasacra, Vilatenim o Vilanova de la Muga també desapareixerien sota el Mediterrani en 100 anys, sempre en el cas que no es freni l'ascens de les temperatures causat per l'acció humana.

El Baix Ter, sota el Mediterrani

El Baix Empordà marítim desapareixerà

L'orografia amb pocs desnivells propis de la desembocadura del Ter faria que tota la zona sucumbís a l'embat del mar, que aconseguiria conquerir zones a poca altitud, que quedarien completament inundades en localitats com l'Escala o Torroella de Mongrí. Les aigües s'endinsarien fins a submergir zones allunyades de la costa com Verges, Jafre o Ullà.Les principals localitats costaneres de la comarca, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Palamós estarien molt afectades per aquesta previsió i només quedarien sobre el mar les zones més elevades d'aquestes ciutats.