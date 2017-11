Xaropclown tanca la celebració dels deu anys amb una festa familiar

Xaropclown, els pallasoss d'hospital de Girona, tanquen el diumenge 3 de desembre la celebració del seu desè aniversari amb una festa tota la família. La cita és a partir de les 11 del matí, al Centre Cultural la Mercè de Girona, i hi haurà tallers de maquillatge i l'obra A l'atzar, l'espectacle ideat per l'entitat per celebrar aquests deu anys acompanyant els infants hospitalitzats.

El preu de l'entrada és de 8 euros per persona i es poden adquirir amb anticipació al Bar +Cub de girona o per transferència bancària al compte ES86 2100 0002 5702 0184 6152 detallant en el concepte de la transferència el nom i cognom de la persona que fa la reserva. Una vegada feta la transferència s'ha d'enviar un correu electrònic a info@xaropclown.com amb el nom de la persona que fa la reserva i el nombre d'entrades que s'han comprat.

La celebració dels deu anys de Xaropclown es va iniciar amb el concert de Sant Jordi, amb les cantants Lídia Torrejón i Clara, i la III Trobada nacional de pallassos d'hospital, al setembre.