Xavier Sagristà: «Ens diuen que ho estem fent bé però alhora és un repte i una responsabilitat»

Només fa dos anys que van obrir portes però la trajectòria del seu xef, Xavier Sagristà, i el cap de sala i sommelier, Toni Gerez, està sobradament avalada. Tots dos van iniciar el 2016 l'aventura d'obrir el Castell Peralada Restaurant després d'una llarga trajectòria al Mas Pau d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) i aquest dimecres han obtingut un dels reconeixements més preuats a la cuina: la seva primera estrella Michelin. La cuina havia de tornar a obrir portes i, de fet, avui tenien nombroses reserves. Per això, Sagristà i Gerez han tornat el mes aviat possible per posar en marxa els fogons aquest migdia. El premi, assegura Sagristà, és un "reconeixement" però també un "repte" i una "responsabilitat". "Ens diuen que ho estem fent bé però hem de seguir-hi a sobre", afirma.