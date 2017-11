El Baix Empordà i la Selva, les comarques amb més població estacional

El Baix Empordà i la Selva són les comarques gironines que el 2016 van tenir una població estacional més elevada, amb 27.635 o 27.029 persones, respectivament. Segons les dades de l'Idescat són també la tercera i quarta comarques catalanes amb més diferència entre les entrades de persones que no hi resideixen i les sortides per treballar, estudiar o passar-hi les vacances.

En termes relatius, el Pallars Sobirà (29,1%), Aran (25,3%), el Baix Empordà (20,8%) i la Cerdanya (19,7%) són les comarques amb més població estacional. A l'altra banda, hi ha 19 comarques on la població estacional és de signe negatiu, però en totes la disminució de població és inferior al 5% de la població empadronada.

L'estadística ofereix informació de 220 municipis: n'hi ha 88 que tenen un signe positiu i, en termes absoluts –a banda de Barcelona, que és el municipis amb una major població estacional (85.279 persones)–, també destaquen Salou (23.305), Lloret de Mar 816.941), Cerdanyola del Vallès (12.741) i Tarragona (10.198).

En termes relatius, destaca Santa Susanna perquè s'estima que la seva població estacional equival al 175% de la població empadronada al municipi. El segueixen Salou, Tossa de Mar, Castell-Platja d'Aro i Torroella de Montgrí, amb un increment sobre la població resident que oscil·la entre el 88,3% i el 45,9%.

En el cas de Tossa de Mar, durant l'estiu triplica la població mitjana, mentre que Torroella, Calonge i Platja d'Aro la dupliquen.