El BOE canvia el nom de «la Garrotxa» pel de «Breña» per un error de traducció

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat 21 de novembre els noms de les tres comarques catalanes de la Garrotxa, la Noguera i el Maresme per Breña, Nogal i Marisma, respectivament, en l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per als serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Fonts d'aquesta conselleria han explicat que es tracta d'un «error tècnic» originat al mateix departament, i no al Ministeri ni al BOE, en el moment de revisar la traducció al castellà per a la seva publicació al Butlletí Oficial.

En el document, apareixen aquests tres noms en la classificació per comarques dels punts d'actuació i les taxes d'atur i el percentatge concret entre les persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental durant l'any passat.