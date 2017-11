Continua la recerca per trobar el veí desaparegut de Ribes de Freser

La recerca per localitzar el veí de Ribes de Freser continua més activa que mai. Durant tota la jornada d'ahir tampoc es va aconseguir trobar-lo, i ja van cinc dies consecutius que l'home es troba desaparegut. Diversos efectius dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i alguns voluntaris van pentinar la zona del càmping de Vall de Ribes i el canal de Can Costa, sense trobar-hi rastre del veí.

Els equips d'emergències l'han estat buscant per terra, aire i aigua, amb l'ajuda dels equips de GRAE convencionals i els GRAE subaquàtics. Josep Serradell, de 91 anys, està desaparegut des del passat dilluns i de moment no s'ha aconseguit localitzar-lo. El darrer dia que va ser vist anava vestit amb una jaqueta verda i uns texans de color blau fosc. Té els cabells blancs, porta ulleres i s'ajuda d'un bastó per realitzar els desplaçaments.