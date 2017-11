Cada dia s'atenen cinc víctimes de violència masclista a la província

Fins a 1.419 víctimes de violència masclista han estat ateses per la policia durant els nou primers mesos de l'any a les comarques de Girona, cosa que representa cinc cada dia. En aquesta suma hi ha tant les que ho són de violència de gènere en l'àmbit de la parella com els que ho pateixen en l'àmbit familiar. Aquesta última és aquella que s'exerceix per homes de la mateixa família cap a una dona però que no és la parella.

La violència masclista en el marc de la parella és la que genera més moviment policial i, de fet, entre juliol i setembre s'han atès 406 víctimes i s'han generat 419 denúncies. És un trimestre en el qual hi ha hagut un creixement del 4,3% respecte al nombre de víctimes ateses. En canvi, el nombre de denúncies ha caigut en 26, respecte a l'abril i juny d'aquest any, quan se'n van recollir 444. Aquest trimestre s'han arrestat 161 persones majors d'edat. Sortosament, durant els primers nou mesos de l'any a Girona no s'ha hagut de lamentar cap dona morta a mans d'un maltractador.

Un element, en canvi, que preocupa tot i mantenir-se estable són els trencaments de condemna. Hi ha hagut 53 casos en els darrers tres mesos. Aquí en moltes ocasions el maltractador el que fa és saltar-se les mesures que ha acordat el jutge i que passen, per exemple, per no apropar-se a la víctima, no mantenir-hi cap contacte, no viure-hi en el mateix domicili, entre d'altres.



Més de víctimes amb seguiment

Relacionat amb aquestes situacions de trencament de condemnes hi ha el seguiment que fan els grups d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra. N'hi ha a les principals ABP de la Regió Policial. Es tracta d'uns equips d'agents que fan un seguiment dels casos de violència de gènere i parlen amb les víctimes sobre la seva situació. Fins al 31 d'octubre, a la Regió Policial de Girona els Mossos estaven fent el seguiment de 1.799 víctimes i, d'aquestes, fet que és rellevant, n'hi ha 1.266 que tenien una mesura judicial de protecció.

Es tracta d'una xifra superior al total del 2016, quan es va acabar amb el seguiment de 1.688 víctimes i, d'aquestes, 1.230 tenien una mesura judicial de protecció.

Quant a la violència masclista en l'àmbit familiar, s'ha de destacar que hi ha hagut 63 denúncies entre el juliol i el setembre i s'han atès 66 víctimes.



Més menors que denuncien

A tot Catalunya, els Mossos d'Esquadra han instruït fins a octubre d'aquest any un total de 10.968 denúncies en l'àmbit de la violència de gènere, un 3,5% més respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa a les víctimes menors d'edat que han denunciat violència de gènere, l'increment és de l'11,1%. Es tracta de noies que bé han denunciat les seves parelles o exparelles sentimentals o bé són filles de dones que han estat maltractades i que en el moment de la denúncia ho van ser a la vegada que la seva mare.

Fins al 23 de novembre han mort 8 dones per violència masclista –7 majors d'edat i una filla menor d'edat.

Des de la vessant de la prevenció, i amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població de risc, des de l'any 2008, a la Regió Policial de Girona es realitzen unes xerrades dirigides, principalment, a alumnes d'ESO, amb el títol Violència masclista. Com comença tot. Durant l'any passat van rebre aquesta formació més de 43.800 alumnes.