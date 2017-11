Les institucions gironines criden a fer una «lluita del dia a dia» contra la violència masclista

La delegació de la Generalitat a Girona, la Diputació i l'ajuntament de la ciutat s'han concentrat aquest divendres per mostrar un "enèrgic rebuig" a la violència masclista. En un acte al pati de la Diputació, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha condemnat que en ple segle XXI hi hagi 200 dones violades cada dia a Europa, i ha cridat a "lluitar dia a dia" contra els responsables d'aquests delictes. "Es tracta d'una qüestió de justícia de drets humans, de qüestions bàsiques", ha etzibat Madrenas. Durant l'acte s'han encès tres espelmes en memòria de les dones maltractades, i s'ha llegit un manifest que interpel·la deferents col·lectius com juristes o cossos policials reclamant que "no es menystinguin les denúncies", i que es "persegueixi amb tota la fermesa" els responsables dels delictes.

Front comú de les institucions gironines contra la violència masclista. El pati interior de la Diputació de Girona ha estat, de nou, l'espai des d'on s'ha volgut denunciar "una xacra vergonyosa, que no es pot permetre cap societat". L'acte, que ha estat presidit pel vicepresident primer de la Diputació, Miquel Noguer, en absència del president Pere Vila, ha servit per escoltar la contundent denúncia que ha fet contra la violència de gènere l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

La batllessa ha lamentat que "un any més" s'hagi de fer un acte que serveix per recordar "les víctimes d'aquesta xacra". Madrenas ha denunciat que ara mateix a Europa hi ha més de 215.000 delictes sexuals l'any, i s'ha preguntat si una societat civilitzada es pot permetre registrar unes "xifres vergonyants" com aquestes.

"Prou de tractar diferents els fills de les filles, de no reconèixer els lideratges femenins, prou de cosificar les dones, prou d'acudits i publicitats sexistes, prou de discriminacions laborals. Mateixa feina, mateix sou", ha reblat Madrenas, que ha acabat reclamant un "pas endavant" i passar de les paraules als fets.



Manifest contundent

Després de Madrenas ha estat el torn de la presidenta dels Amics de la UNESCO de Girona, Dolors Reig, que ha llegit un manifest, on s'apel·la a deixar de banda la discriminació, i que ha servit per "assenyalar" a tots els responsables de violar, maltractar i assassinar dones "pel sol fet de ser-ho".

El text també ha interpel·lat diferents col·lectius per tal que "mostrin tota la fermesa i determinació" contra dels culpables. En aquest sentit, Reig s'ha referit a juristes i cossos policials a qui ha demanat que no menystinguin cap denúncia que els arribi en aquest aspecte.

Un altre col·lectiu al·ludit ha estat el periodístic. Reig ha criticat les informacions que es donen sobre casos de violència masclista en determinats mitjans de comunicació. "Ja n'hi ha prou de convertir víctimes en titelles al servei de l'audiència. La violència contra les dones no és ni pot ser un espectacle", ha recordat.



"No és no"

El manifest ha fet explícit el missatge "no és no", en referència a la voluntat dels abusadors i assetjadors sexuals d'intentar una relació, malgrat l'oposició de la dona. "No és timidesa, és tan simple com que les dones som lliures de dir amb qui volem estar, però sobretot, de dir amb qui no volem estar".

El text també ha eludit a aquells "que miren cap a una altra banda" quan saben que una dona ha estat agredida. "No us convertiu en còmplices d'uns criminals, perquè passareu al seu costat", ha advertit Reig.

Finalment el text ha conclòs amb un missatge cap a totes les dones, en el què se'ls hi recorda que ningú les pot privar de ser lliures i ha animat a "demanar ajuda" quan rebin una agressió. "Ningú pot dir-nos com hem de viure ni com hem de ser. Només nosaltres podem decidir-ho", ha conclòs.