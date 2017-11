Les institucions gironines criden a fer una «lluita del dia a dia» contra la violència masclista

La delegació de la Generalitat a Girona, la Diputació i l'ajuntament de la ciutat s'han concentrat aquest divendres per mostrar un "enèrgic rebuig" a la violència masclista. En un acte al pati de la Diputació, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha condemnat que en ple segle XXI hi hagi 200 dones violades cada dia a Europa, i ha cridat a "lluitar dia a dia" contra els responsables d'aquests delictes. "Es tracta d'una qüestió de justícia de drets humans, de qüestions bàsiques", ha etzibat Madrenas. Durant l'acte s'han encès tres espelmes en memòria de les dones maltractades, i s'ha llegit un manifest que interpel·la deferents col·lectius com juristes o cossos policials reclamant que "no es menystinguin les denúncies", i que es "persegueixi amb tota la fermesa" els responsables dels delictes.