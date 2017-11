Millora dels senders saludables de les Gavarres

La Diputació de Girona, l'Obra Social La Caixa i el Consorci de les Gavarres han impulsat un conjunt d'ctuacions per fomentar els senders saludables i la conservació de l'entorn natural del massís de les Gavarres. Amb un pressupost de més de 43.300 euros, els treballs han consistit en millorar l'accessibilitat i els entorns de 18 punts, sumant un total de 11,3 quilòmetres de senders i unes 2 hectàrees a l'entorn de fonts i punts d'acollida de visitants. Destaca, per exemple, l'obertura d'una nova traça que connecta Sant Martí Vell amb Madremanya. Per altra banda, s'han fet franges de seguretat contra incendis a més de 10 hectàrees repartides entre tres punts, com són els entorns de Sant Cebrià dels Alls, Santa Llúcia de l'Arboç i un espai entre Palamós i Forallac, a Fitor.

Aquests treballs de prevenció d'incendis són una continuació del que es ve fent en els últims anys per preservar aquest espai natural.

Les Gavarres són un espai natural protegit en àmbit europeu que abasta una àrea de més de 280 quilòmetres quadrats eminentment forestal (el 90% de la superfície és arbrada). Constitueixen una reserva de sòl no urbanitzable en una zona amb una important pressió urbanística.

El que s'ha fet ha estat condicionar elements i traces de rutes per fomentar la salut i fer-los segurs i accessibles als visitants. Les rutes pertanyen a 16 municipis diferents. Destaca, per exemple,una acció per promoure la conservació d'una espècie de flora d'interès a les Gavarres.

Donant continuïtat a les accions ja empreses en anteriors anualitats, s'han portat a terme treballs de prevenció d'incendis en un superfície de 10,26 hectàrees per establir franges de baixa càrrega de combustible en punts estratègics situats en sectors centrals del massís. Es tracta d'accions prioritàries, d'acord amb el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del perímetre de protecció prioritària de les Gavarres.

Així, s'ha actuat en tres punts: als entorns de Sant Cebrià dels Alls (0,8 hectàrees); a Santa Llúcia de l'Arboç ( 0,7 hectàrees) i una zona de 8,75 hectàrees a cavall dels municipis de Palamós i Forallac en l'àmbit del puig d'en Ribot, a Fitor. Els treballs també volen fomentar la reinserció social de col·lectius de persones en risc d'exclusió. A la part de millora de senders saludables, s'ha comptat amb una brigada de 3 persones de la la Fundació privada Onyar - la Selva mentre que els treballs de prevenció d'incendis han anat a càrrec de 5 persones de l'empresa Idària.