Olot contracta un assessor per suplir el treball dels regidors del PSC

L'Ajuntament d'Olot va aprovar en el ple d'anit la contractació d'un cap de gabinet d'alcaldia per tal de suplir la càrrega de treball dels regidors del PSC que ahir van deixar de formar part de l'equip de govern, del qual formaven part des del 2015. El cap de gabinet d'alcaldia tindrà una retribució de 41.200 ? anuals bruts per una dedicació de 37,5 hores setmanals. Serà el tercer càrrec de confiança a l'Ajuntament. Ara hi ha el gerent i la responsable de comunicació. L'equip de govern té dret a tenir 7 càrrecs de confiança.

La contractació va formar part dels acords relacionats amb la fi del pacte entre el PDeCAT-DC i el PSC. El nou lloc de treball va ser aprovat amb el vot a favor del PDeCAT, l'abstenció del PSC i d'OeC i el vot en contra d'ERC i de la CUP.

L'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que la feina del nou càrrec serà la d'assessorar l'alcalde i el primer tinent d'alcalde en les seves funcions. Va explicar que «en quedar només 9 regidors ens sembla necessari disposar d'una ajuda per continuar atenent el que fins ara fèiem entre 12 regidors».

En el debat, Xavier Garcia (OeC) va considerar que substituir càrrecs polítics per gent de confiança anava en detriment de l'equip de govern. Mireia Tresserras (CUP) va indicar que la contractació per al seu grup no era una bona pràctica política, afirmant que «creiem que podien haver alliberat un regidor del seu grup i que s'hi pogués dedicar». Josep Quintana (ERC) va indicar que ells haurien cregut millot alliberar regidors.

L'alcalde va respondre que els edils del PDeCAT tenen dedicacions professionals que els impedeixen assumir més dedicació a l'Ajuntament. També va concretar que la feina del nou càrrec seria evitar reunions als regidors.

Abans va tenir lloc el debat del trencament del pacte. PDeCAT i ERC van justificar el trencament amb la posició del PSC en els fets de l'1-O, la DUI i el 155. Josep Guix (PSC) va retreure que ERC i PDeCAT mantenen ajuntaments i consells comarcals d'arreu de Catalunya amb el suport del PSC.



CAP de Sant Miquel

El ple va aprovar un conveni amb la propietat dels terrenys del nou CAP de Sant Miquel. L'alcalde va aprofitar per informar que el nou CAP entrarà en servei l'any vinent gràcies a la cessió d'uns mòduls prefàbricats que fins fa poc han estat en servei a Figueres. Hi faran serveis de radiologia que ara els serveis d'atenció primària de la ciutat no fan.