Els pantans de Sau i Susqueda, per sota del 50% de la capacitat

Els embassaments de les comarques gironines estan per sota del 50% de la seva capacitat per l'absència de pluges de les darreres setmanes. El sistema Sau-Susqueda està al 49%, amb 195 hm3, mentre que en el cas del pantà de Darnius Boadella està al 37%. Si bé Sau i Susqueda –que es gestionen conjuntament i estan al 45% i 51,8%, respectivament– se situen a nivells lleugerament més baixos que fa un any, el pantà de l'Alt Empordà està a volums similars i els únics consums són per produir aigua potable, fet que suposa nivells molt inferiors als de regadiu.

En general, a hores d'ara les conques internes catalanes estan al 49%, una situació que, lligada a la previsió que no hi hagi grans precipitacions a curt termini, ha fet augmentar la producció de les dessalinitzadores per alentir el consum dels embassaments, indiquen des de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Com a mesura preventiva per alentir la reducció del volum dels embassaments, s'ha incrementat l'aportació de les dessalinitzadores i així s'ha evitat extreure uns 50 hm3 dels embassaments Ter-Llobregat.

El còmput global del sistema Ter-Llobregat ronda actualment el 51% de la seva capacitat, amb 310,3 hm3, un nivell inferior al de fa un any, quan estava al 53% (327 hm3). En cas que els nivells dels pantans del Ter-Llobregat se situessin per sota del 34%, s'activaria l'alerta per sequera, apunta l'ACA.

En els darrers dies s'han fet proves de funcionament a la conducció que transcorre entre la dessalinitzadora de Blanes fins a la potabilitzadora de Cardedeu i està activa des de dimecres.

La planta de Blanes produeix un total de 30.000 m3 al dia, 15.000 destinats a l'abastament de la zona –tant del sud de la Selva com del nord del Maresme– i els 15.000 restants a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Des de l'ACA indiquen que en cas de persistir l'absència de pluges, s'incrementaria la producció de la dessalinitzadora de la Tordera, com s'ha fet amb la del Llobregat, que ha passat de funcionar al 10% a fer-ho al 50%, produint 120.000 m3/dia.

La previsió és que en una o dues setmanes, aquest equipament augmenti la producció fins al 60%.