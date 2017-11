«Un restaurant és un teatre que cada dia ha d'aixecar el teló passi el que passi»

Quan els van convidar a la gala de Tenerife, ja intuïen que serien premiats o el guardó els va agafar desprevinguts?

Quan et conviden en actes així ja t'imagines que és perquè et premiaran. Però just abans d'entrar a la gala, algunes persones ens van dir que altres anys s'havien convidat restaurants que després marxaven amb les mans buides. I aquí ja ens vam posar molt nerviosos, quasi tremolàvem de por perquè no sabíem què passaria.

Però Michael Ellis va anunciar alt i clar que el Castell Peralada Restaurant era un dels escollits...

Va ser fantàstic. Ens vam emocionar de veritat perquè el que et diuen amb aquesta estrella és que fas la feina ben feta i que confien en la cuina que fas. Estem contentíssims tant per nosaltres com pel nostre equip.

Què creu que van valorar els inspectors de la guia Michelin de la cuina que fan al seu restaurant?

Sobretot que la cuina del Xavi (Sagristà) està molt arrelada al territori i, a la vegada, aporta tocs de modernitat. És molt fina, busca potenciar els sabors i el producte local que al final és el gran protagonista del plat.

Creu que haver rebut aquesta estrella Michelin suposarà un canvi per al restaurant i atraurà un públic més exclusiu?

Aquest és un projecte jove i ens fa molta il·lusió aquest guardó. Però el que volem ara és centrar-nos i seguir fent la feina que fem cada dia de la millor manera que puguem. Per a nosaltres, el restaurant és un teatre que ha d'aixecar el teló cada dia passi el que passi i en el qual el públic, que és molt diferent, espera trobar el millor producte possible. Per això, ho hem de fer bé i amb la màxima il·lusió cada dia.

I des de Peralada, el seu equip com va celebrar la notícia?

Amb una gran il·lusió i molta alegria. Som un equip petit, quasi com una petita família, i són gent molt jove, apassionada, amb ganes de fer moltes coses i molt creatius.