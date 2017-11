Artesania ecològica en el menjar a la fira Orígens d'Olot

La Fira Orígens va obrir les portes ahir al matí al recinte Firal d´Olot. Centenars de persones van entrar per tastar i comprar entre les parades dels 90 productors seleccionats per la sisena edició del certamen. La novetat d´enguany és la presència de més productes ecològics que en les edicions anteriors. Hi ha productes làctics, carns, cervesa, pastisseria i fleca.

Uns exemples d´oferta ecològica són els pollastres i ànecs del Mas Planeses de Sant Ferriol, l´arròs la Tramuntana de l´Alt Empordà, i els torrons de Xixona de l´empresa Massaxuxes. Edurne Bordas del Mas Planeses de Sant Ferriol explica que fan servir el sistema medieval de regeneració del terra agrícola. Tenen els pollastres i els ànecs en els camps buits d´hortalisses. L´aviram es menja les herbes i els insectes i fema amb el excrements. Quan tenen un camp adobat pel cultiu traslladen els ànecs i les gallines a un altre. Dels ànecs i les gallines i pollastres en fan guisats en conserva. En un pot posen pollastre amb ratafia o ànec a la taronja. Els preparats serveixen per barrejar-los amb patates fregides o amb arròs i també es poden menjar damunt de torradetes d´aperitiu.

Segons explica Josep Colls, l´arròs la Tramuntana de Riumors té un avantatge respecte als altres arrossos. El vent del nord treu la humitat dels grans d´arròs i fa que no tinguin necessitat de fungicides químics. Fan les varietats onís, garnaroli i garnaroli integral.

A les portes de Nadal, no poden faltar els torrons de Xixona. Marta Coll de l´empresa Massaxuxes ofereix torrons ecològics. És a dir, artesans al 100% i fets amb productes de qualitat. Tenen torrons d´avellana i ametlla fets amb mel, el típic de Xixona, els de xocolata amb ametlla i d´altres.

El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, va ressaltar el primer concurs de coques de forner. Va haver-hi 29 participants i el guanyador va ser el forn cal Pujals de Sant Boi de Lluçanès. En segon lloc va quedar el forn la Fogaina de les Preses i en tercer la Torna de Tortellà.

Enguany, el territori convidat és Idiazabal, un poble del País Basc. Presenten cinc petits productors, dos de formatge d´ovella, un de formatge de vaca, un de txacolí i un de sidra. Són a l´aula de tast per explicar com elaboren els seus productes.

A l´aula de tast, fan tastos i maridatges dels productes exposats a la fira. Ahir van fer tast de mar i muntanya de Girona Excel·lent, plaers a l´abast d´Idiazabal, xocolates de garrofa de la casa Garrofina, tastem la Vall de Bianya de Bianya, vins ecològics dels cellers Adons, Mas Vida i Suriool. Avui hi ha pans ecològics i pizzes de l´Espurna, la Fogaina i Artipà, cerveses artesanes del gremi d´elaboradors, torrons de Massaxuxes i formatges i vins de la Xiquella i Parató.