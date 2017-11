Un cotxe atropella dos vianants a Sant Joan les Fonts i causa un mort i un ferit greu

El sinistre va tenir lloc quan ja no hi havia llum del sol.

Un home d'entre 30 i 33 anys va morir en un accident de trànsit i una dona va resultar ferida de gravetat ahir a la tarda a la urbanització de la Roureda, al sector de la Canya, al terme de Sant Joan les Fonts. Els afectats són mare i fill. El sinistre es va produir cap a dos quarts de set de la tarda, quan un vehicle tot terreny va sortir de la carretera i va envestir els dos vianants, que caminaven per una vorera que passa entre la carretera i una zona verda. El conductor del vehicle va donar positiu en alcoholèmia, superant els 0,50mg/l i ahir al vespre estava ingressat a l'hospital d'Olot amb ferides de poca gravetat.

El lloc de l'accident està situat al quilòmetre 84 de la N-260 en direcció a Llocalou (Vall de Bianya) a pocs metres de la cruïlla de la urbanització la Roureda i al costat d'una marquesina d'autobusos. La marquesina va quedar completament destruïda. Prop del lloc dels fets hi ha un pas de vianants i un semàfor.

La dona va haver de ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat molt greu. El conductor, d'uns 23 anys, va ser traslladat a l'hospital d'Olot amb lesions de poca gravetat.

Al lloc dels fets hi van anar 2 ambulàncies, 4 vehicles de bombers i els Mossos d'Esquadra. L'accident no va afectar el trànsit de la N-260, perquè els sinistre va quedar situat al costat de la carretera i els vehicles d'emergències es van poder ubicar en les vies d'entrada a la urbanització. La zona on va tenir lloc l'accident ha estat escenari d'altres sinistres amb resultats fatals. És l'inici d'una recta d'una desena de quilòmetres voltada de zones urbanitzades.