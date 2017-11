Faran aparcaments al costat del nou CAP de Sant Miquel a Olot

L'Ajuntament d'Olot destinarà a aparcament els terrenys del costat del nou Centre d'Assistència Primària del barri de Sant Miquel. La previsió és que el nou CAP pugui entrar en servei aviat gràcies a una oferta del Servei Català de la Salut que proporciona mòduls prefabricats d'utilitat sanitària a l'Ajuntament d'Olot.

Segons va explicar el regidor d'Espai Públic, Josep Gelis (PDeCAT), l'espai del solar de 1.215 m2 que no quedarà ocupat pels mòduls serà destinat a aparcaments.

Va precisar que una vegada hagin construït l'edifici d'obra definitiu decidiran si deixen els aparcaments o hi posen una altra utilitat.

El regidor va posar en situació que l'Ajuntament està a punt de tancar un conveni d'expropiació pactada amb la propietat de les dues parcel·les, on posaran els mòduls. L'acord va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups, excepte la CUP, que es va abstenir.

Ho va exposar en el decurs de l'aprovació de la relació de béns afectats pel CAP de Sant Miquel. Va assenyalar que pagaran 242.800 ? pels terrenys i que ho afrontaran en 3 pagaments anuals.

Després de l'exposició de Gelis, l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que fa uns dies l'Ajuntament va rebre l'oferta dels mòduls prefabricats. Segons ell, l'oferta pot fer que l'obertura del servei tingui lloc l'any vinent. Va indicar que són uns mòduls de bona qualitat que fins fa poc han servit a Figueres. Va afegir que estaran equipats per oferir serveis de radiologia que en l'actual CAP de l'avinguda Girona no es poden fer.

Corominas va recordar que la iniciativa del nou CAP de Sant Miquel va comptar amb l'esforç de l'exconseller de Sanitat, Antoni Comin, ara exiliat a Brussel·les.

En el torn de debat, Xavier Garcia (OeC), va demanar que els mòduls no s'hi quedin un temps excessiu. La regidora, Anna Descals (CUP), va lamentar el fet d'haver de pagar per les parcel·les a Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell. Va exposar que el Banc té pisos buits i ells volen que els posin a lloguer. Clara Casanovas (ERC) va dir: «Olot s'ho mereix. Va considerar que el lloc és més adient en uns jardins que no a un pàrquing. El PSC no va fer comentaris.