Girona ocupa l'onzè lloc d'Espanya amb 2.089 robatoris en domicilis en 9 mesos

Des de finals d'octubre s'han produït una trentena de robatoris amb força en habitatges, sobretot localitzats a la comarca del Pla de l'Estany. També se n'ha perpetrat algun en punts del Gironès i la Garrotxa. Aquests fets han posat els veïns en alerta. Per posar-hi fi, els Mossos d'Esquadra estan fent controls dia sí dia no i posen vigilància en diversos punts per enxampar la banda que actua en domicilis entre les sis i les nou del vespre.

En pocs dies han actuat en municipis com Porqueres, Banyoles, Cornellà del Terri, Serinyà i Palol de Revardit. S'emporten joies i objectes de valor quan detecten que no hi ha ningú a casa. La policia està portant a terme controls com els que generen algunes cues a l'autovia de Banyoles alguns vespres, el més recent, d'aquest dijous. De moment, no hi ha arrestats pels fets i fins que no se'ls enxampi se seguirà fent pressió policial.



2.089 robatoris en nou mesos



Acabar amb aquesta banda de lladres és prioritari per a la policia però cal destacar que els robatoris amb força en domicilis fa temps que els porten de corcoll. Només cal observar les xifres d'enguany: durant els primers nou mesos de l'any se n'han detectat fins a 2.089 a la província de Girona, segons dades del Ministeri de l'Interior.

Es tracta d'una dada menor a la de l'any anterior entre gener i setembre -2.279- però Girona continua essent un punt de l'Estat espanyol amb aquest tipus d'activitat delictiva. De fet, s'ha convertit en l'onzena província pel que fa al nombre de robatoris amb força que han tingut lloc durant els primers nou mesos de l'any.

Els robatoris amb força en domicilis són uns fets delictius molt sensibles ja que les víctimes senten que se'ls envaeix un dels seus espais més íntims, casa seva. Els que són amb força en moltes ocasions els lladres actuen quan no hi ha ningú a casa.

Però també n'hi ha que de vegades els lladres es troben amb els propietaris a casa i això ja pot acabar amb un robatori amb violència en domicili. Sortosament, aquests han anat a la baixa però hi ha hagut un municipi que ha sigut castigat darrerament i de forma molt dura per aquest tipus de lladres.

Aquests no dubten amb l'ús de la violència per exigir el seu botí i, fins i tot, lliguen o no dubten a usar la força contra els inquilins per aconseguir-ho, entre d'altres. En el cas de Bescanó, la policia va al darrere d'una banda que actua contra empresaris.

Les dades d'aquests primers nou mesos de l'any situen Girona en l'onzè lloc de l'Estat pel que fa a robatoris amb força en domicili.



Barcelona, al capdavant



El primer lloc d'Espanya l'ocupa també una província catalana, la de Barcelona, amb 11.419 casos. Tot i això, en aquest punt de Catalunya han patit un descens del 6% respecte al 2016. En segon terme hi ha una altra zona amb una gran concentració de població, com és Madrid, amb 9.270 robatoris amb força. I el tercer lloc l'ocupa la província de València, amb 5.472.

En canvi, a l'altre extrem -on gairebé no es produeixen aquest tipus de fets delictius- hi ha la ciutat autònoma de Ceuta, amb 42 fets, deu menys que l'any passat entre el gener i setembre, i Melilla, amb 82. La província de Terol es troba en l'avantpenúltim lloc, amb 89 robatoris amb força durant aquest mateix període. Enguany, en aquest punt d'Espanya hi han disminuït en un 19,8%.

A tot Espanya entre el gener i el setembre hi ha hagut 77.398 robatoris amb força en domicilis, un 9,7% menys que l'any passat, quan van produir-se'n 85.734.