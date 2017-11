Més de 169.000 gironins estan coberts per una mútua de salut

Més de 169.000 gironins tenen una assegurança privada de salut, segons les dades de la darrera memòria de les entitats asseguradores publicat pel Departament de Salut i que recull les dades del 2015. Segons l'informe de la conselleria, a finals d'aquell any 169.210 els gironins que estaven afiliats a una mútua, una dada que representa un increment del 4,6% més que el 2014, quan eren 161.794 els assegurats.

Pel que fa al valor de les primes de la demarcació, també es van incrementar i va ascendir a 126,8 milions d'euros, un 6,17% més que l'any anterior, quan eren 119,4 milions.

Les entitats mercantils, amb 145.462 afiliats amb primes per valor de 108,076 milions, s'enduen el gruix del negoci de les assegurances de salut a les comarques gironines, mentre que les mútues de previsió social tenen 23.748 clients a Girona, amb primes per valor de 18,72 milions.

Segons les dades de Salut, el 22,5% de la població gironina està coberta per una assegurança privada, més d'un punt més que un any enrere. Malgrat la crisi econòmica, el percentatge de cobertura s'ha anat mantenint estable en els darrers anys, i des del 2009, la proporció de la població amb una mútua ha anat oscil·lant entre el 20 i el 22%. Girona es manté com la segona demarcació amb menys percentatge de població assegurada, per darrere de Tarragona, on la cobertura és del 21,5%. Per contra, Barcelona, amb el 29,6%, és la província amb més habitants coberts per una assegurança sanitària lliure, seguida de Lleida, amb el 23,3%.

Les persones assegurades a les comarques gironines representen el 8,2% del total de catalans amb una assegurança sanitària lliure i el 8,1% de les primes, tot i que a Girona hi viu el 9% de la població catalana.

Més de 2 milions de catalans

L'informe del Departament, que s'ha elaborat amb les xifres facilitades a través de qüestionaris per 40 de les 47 entitats d'assegurança lliure que operen a Catalunya, especifica que, a 31 de desembre de 2015, més de dos milions de catalans tenien una assegurança en el ram de la malaltia. Són 2.074.922 persones, un 2,1% més que el 2014.

Gairebé un de cada quatre catalans -1.918.787 persones- manté una doble cobertura sanitària, ja que 156.135 funcionaris estan coberts per entitats com Muface, Mugeju o Isfas, i per a ells és la forma de rebre assistència sanitària universal. El nombre de treballadors públics que opten per rebre assistència sanitària mitjançant una entitat d´assegurança lliure es redueix lleugerament, mantenint la tendència dels darrers anys.

El total d'ingressos per les primes declarades per totes les entitats que treballen a Catalunya és de 1.568,1 milions d'euros.