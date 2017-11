Troben mort el veí de Ribes de Freser de 91 anys desaparegut des de dilluns

Un grup de voluntaris acompanyats d´un bomber van localitzar ahir el cos sense vida de Josep Serradell, el veí de Ribes de Freser que estava desaparegut des de dilluns, quan havia anat a passejar com cada tarda i ja no en va tornar.

El cos sense vida de l´home va aparèixer en una torrentera seca del camí de la Bruguera, al costat d´una zona urbanitzada. Ahir al matí, es va muntar el dispositiu de recerca per part dels equips d´emergències però també s´hi van desplaçar nombrosos familiars i veïns de Ribes voluntaris per ajudar en les tasques per tal de fer un recerca més intensiva del desaparegut.

Finalment, pels volts de tres quarts d´una del migdia un grup de voluntaris acompanyats per un bomber van trobar un cos sense vida que va ser identificat visualment com la persona que es buscava. El cadàver es trobava en un punt de difícil visualització ja que va anar a parar a aquest torrent sec, una àrea que queda com enclotada.

Els Mossos d´Esquadra van activar la comitiva judicial i tot seguit es va procedir a fer l´aixecament del cadàver. L´autòpsia haurà d´aclarir exactament les circumstàncies de la seva mort.

L´alcalde de Ribes de Freser i els familiars del veí del municipi finat van agrair públicament l´ajuda a totes les persones voluntàries que han participat en la recerca d´aquests dies, segons van informar des dels Bombers.

En el dispositiu de recerca d´ahir van treballar-hi deu dotacions dels Bombers amb efectius del Grup d´Actuacions Especials (GRAE), quatre patrulles dels Mossos d´Esquadra i efectius de Protecció Civil, així com una seixantena de familiars i voluntaris. Durant els sis dies que ha durat la recerca s´havien pentinat molts punts del municipi i per això s´ha comptat amb la participació de mitjans aeris, gossos especialitzats, unitats subaquàtiques, entre altres, dels equips d´emergències.