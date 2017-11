Blanes reobrirà un tram del camí de ronda que ha estat deu anys tancat

L'Ajuntament de Blanes (Selva) obrirà abans de Nadal un nou tram del camí de ronda que uneix Lloret de Mar (Selva) amb el delta del riu Tordera (Maresme). Es tracta de la zona que voreja la cala Bona, i que portava més de deu anys tancada. De fet, el temps ha fet que la vegetació creixés i s'hagués de tancar l'accés als vianants. Per fer-ho possible, ha calgut la complicitat del Servei Provincial de Costes a Girona i el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, han aportat el finançament necessari.

En total –sumant les aportacions de les administracions local, nacional i estatal- s'han invertit prop de 250.000 €, que inclouen els prop de 134.000 € que han costat les obres d'arranjament realitzades durant aquest any en el segment del camí de ronda que passa per l'interior de cala Bona, on hi ha el restaurant. S'ha pavimentat el terra –que fins ara era de ciment-, s'han adequat els accessos a la platja, s'han introduït diverses millores de mobiliari i estructurals, i s'ha reparat l'escala que connecta fins l'ermita de Sant Francesc, modificant-ne alhora el seu tram final. D'altra banda, els prop de 116.000 € restants els han invertit l'Ajuntament i el Ministeri per arranjar el tram del camí de ronda que s'obrirà d'aquí a unes setmanes. La major part, més de 100.000 €, han anat a càrrec de l'estat que ha posat una nova barana de seguretat i ha instal·lat els elements necessaris per donar estabilitat a un tram on abans hi havia hagut esllavissades, parts ensorrades, arbres caiguts i altres elements que el feien totalment impracticable, el motiu que va fer necessari el seu tancament.



Recuperar el camí de ronda

Amb aquesta recuperació, es fa un pas més cap a l'objectiu de resseguir tota la costa de la localitat amb un camí de ronda. Un objectiu que des del consistori es fixen per a finals de la legislatura. L'alcaldessa accidental de Blanes, Pepa Celaya, va dir ahir que més que una promesa «era una necessitat» recuperar aquest espai. «Tenim un paisatge privilegiat que molts blanencs van gaudir fa anys passejant pel camí i ara el tornem a posar a disposició», va reblar.

El proper pas de recuperació d'aquest camí inclou la connexió entre la cala amb el carrer de l'Ermita, al costat de l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimutra. La previsió és que les obres d'aquest nou tram comencin el gener o febrer del 2018 perquè es pugui obrir al públic abans de l'estiu i comptarà amb un pressupost d'execució d'uns 205.000 €.