Cent donacions de plasma per celebrar el Dimarts Solidari

El Banc de Sang s'ha proposta aconseguir un centenar de donacions de plasma demà, durant la celebració de l'anomenat dimarts solidari o Giving Tuesday. Aquesta data, sorgida com a resposta al consumisme del Black Friday o del CiberMonday, arriba a les portes del Nadal i s'hi sumen 131 entitats i empreses com la Creu Roja, Metges Sense Fronteres, Acnur o l'AECC.

En el cas del Banc de Sang, té el repte d'aconseguir 100 donacions del líquid de la sang durant tot el dia arreu del país, ja que és la quantitat de donacions mitjana que es necessiten per aconseguir l'autosuficiència del plasma a Catalunya. Segons el Banc, a Catalunya es necessita el doble de plasma del que es recull actualment i es calcula que són necessàries un mínim de 20.000 donacions anuals.

L'acte principal del Giving Tuesday tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona, però es podrà donar plasma a totes els hospitals catalans amb Banc de Sang i aquestes donacions se sumaran a la resta per aconseguir la xifra del repte. En el cas de les comarques gironines, l'hospital és el Josep Trueta de Girona, i cal demanar cita prèvia perquè la donació de plasma és més llarga que la de sang i dura uns 45 minuts.

Els donants de sang també poden donar plasma, ja que els requisits són els mateixos: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i tenir bona salut. El 85% del plasma que s'extreu s'usa per a l'elaboració d'hemoderivats, els medicaments que s'utilitzen per al tractament de persones amb problemes de coagulació de la sang, encara que també s'utilitza per a trasplantaments, malalties del fetge o per a les transfusions als hospitals, com en cas de grans cremades o hemorràgies.

Més de 70 països formen part del moviment Giving Tuesday, que pretén incentivar i multiplicar les bones accions i dedicar un dia a donar, ja siguin aliments, diners, temps o sang.