Experts demanen implicar els ajuntaments en la lluita contra l'abandonament escolar prematur

L´abandonament dels estudis abans d´hora és, en opinió de la Fundació Jaume Bofill, «el repte més alarmant i urgent del sistema educatiu català», per al qual demanen mesures contundents com acabar amb la segregació de l´alumnat i apostar per la municipalització i la territorialització de l´educació.

En el seu últim informe, l´entitat demana al Departament d´Ense­nyament que cedeixi responsabilitats als ajuntaments i a d´altres administracions amb competències locals per dissenyar, aplicar i avaluar plans per lluitar contra l´abandonament escolar prematur. El de Catalunya és, tal com alerta el document, el tercer més elevat de la zona euro.



Contra l´agrupament per nivells

Aquesta és una de les actuacions que la Fundació Jaume Bofill proposa a partir dels resultats d´una recerca de la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Aina Tarabini. El seu estudi «L´escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l´abandonament escolar» assenyala el disseny del sistema educatiu, les característiques dels centres i dinàmiques escolars com l´agrupament d´alumnat per nivells com a factors determinants perquè alguns joves desisteixin de continuar estudiant. Sobre això, alerta que són un motiu de risc perquè ni tan sols acabin l´Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Segons Tarabini, aquesta possibilitat creix entre l´alumnat que ha cursat la Secundària obligatòria en agrupacions homogènies per nivell; una pràctica que la investigadora descriu com a «nociva per als aprenentatges» i, sobretot, per als estudiants més desfavorits perquè –segons recull la fundació– sol implicar «una simplificació i empobriment del contingut» o una pèrdua dels «efectes positius de treballar en grups més heterogenis».

D´altra banda, la sociòloga qüestiona els programes de diversificació curricular, un dels mecanismes que s´utilitzen per atendre la diversitat i que, des del seu punt de vista, «sovint generen efectes perversos». També reclama un pla de xoc contra la segregació liderat pel Departament d´Ensenyament.

De fet, proposa canviar l´estructura de l´ESO basant-se en el fet «el disseny tradicional de la Secundària dificulta la prevenció de l´abandonament» perquè, segons l´experta, dificulta la col·laboració dels docents amb altres professionals i tractar el problema d´una manera integral