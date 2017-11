Girona lidera el creixement de morts de motoristes a les carreteres

Les comarques gironines lideren l´increment percentual de morts de motoristes en accidents de trànsit, que a data d´avui sumen 9 víctimes i que suposen el triple que a la mateixa data de l´any passat, quan el nombre de morts va ser de 2. La província de Girona ha tingut un creixement percentual més elevat, i la segueix Barcelona (amb 24 morts enguany i 14 durant el 2016, quasi el doble i amb una xifra semblant a la del 2010, quan n´hi va haver 20) i Lleida (amb 9 víctimes, dues més que el 2016 i una mica més del doble que durant el 2010, quan n´hi va haver 4). La província de Tarragona és l´única que redueix la sinistralitat de motoristes, amb 1 mort a dia d´avui, 8 durant el 2016 i 4 l´any 2010.



Puja la sinistralitat

En l´àmbit català, el 2017 està sent un any especialment negre per als motoristes. A dia d´avui (amb ­dades tancades el 21 de novembre) han mort 43 persones en accidents de moto en vies interurbanes a Catalunya, un 38,71% més que en el mateix període de l'any passat, quan 31 motoristes van perdre la vida a l'asfalt, i 34 ho van fer al final de l'any. A més, se supera la sinistralitat del 2010, quan hi va haver 40 víctimes en el mateix període.

El coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT) Òscar Llatje explicava ahir que «les motos i les bicicletes estan estancades des de fa anys. Sembla que s'escapin dels resultats de les polítiques que sí que tenen un efecte important en altres vehicles». I és que una de les mesures que vol aplicar Trànsit és la senyalització específica per a motoristes dels revolts més perillosos, sobretot aquells que, com que no són especialment tancats, el risc és més difícil de percebre.

En el 30% dels accidents mortals, l'únic vehicle implicat ha estat la motocicleta. El Servei Català de Trànsit es mostra preocupat des de fa mesos per l'accidentalitat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables a l'asfalt i que no ha participat en la tendència a la baixa de la sinistralitat global iniciada fa uns anys. «Després de l'obligatorietat del casc i la seva implementació als anys 90, les xifres de la sinistralitat mortal dels motoristes no baixen», va subratllar Llatje.

Des del 2010, any de referència per complir l'objectiu europeu de reduir la sinistralitat mortal un 50% el 2020, el nombre de motoristes morts a les carretera ha experimentat una baixada lleugera alguns anys, mentre que en altres, ha repuntat. La meteorologia és un dels factors que influeix en una major o menor sinistralitat de les motocicletes i aquest any, que ha fet molt bon temps, el nombre de víctimes mortals ha augmentat. En qualsevol cas, però, l'accidentalitat mortal dels motoristes no ha experimentat una baixada sostinguda com la del conjunt de vehicles. En aquest cas, a més, la comparació amb altres països és difícil, perquè la mobilitat d'aquests vehicles és singularment elevada a Catalunya i, sobretot, a Barcelona.



Mesures

El Servei Català de Trànsit està estudiant amb les administracions titulars de les carreteres instal·lar un senyal dirigit als motoristes en els revolts que poden ser més perillosos i on han detectat que es concentren més accidents greus. Molts d'aquests revolts no són especialment tancats i, precisament per això, no se'n percep el risc real. Una altra de les intervencions que s'estudien per millorar la convivència entre vehicles és la segregació de carrils en les principals vies d'entrada i sortida a les ciutats com Barcelona, on l'accidentalitat és elevada en dies feiners sobretot en hores intermèdies, és a dir, quan es passa de les hores puntes–quan hi ha tanta congestió que els cotxes estan pràcticament aturats amb poc trànsit.