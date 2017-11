Perseguint el delinqüent reincident a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra volen aconseguir que un grup de delinqüents reincidents deixi d'actuar a la Jonquera. Es tracta d'una mitja dotzena de persones a qui els han pogut atribuir 22 detencions en un mes i mig. Durant aquest temps, la sensació d´inseguretat a la població s´ha fet evident amb el naixement d´una Plataforma de veïns de la Jonquera que denuncia els casos de robatoris i baralles al carrer, entre d´altres.

Des del dia 1 d'octubre per posar-hi fre la policia ha posat en marxa un dispositiu anomenat Netto, que té com a objectiu acabar amb aquest grup, així com reduir els delictes a la zona.

El cap dels Mossos a la Jonquera, el sots­inspector Sergi Reigt destaca que les xifres no són alarmants però que en aquesta població fronterera els robatoris amb força en domicilis o establiments no són freqüents i ara, en canvi, s'ha passat a tenir-ne «sis en mes i mig».

El grup d'habituals no sols es dediquen a robar, sinó que la seva activitat principal és el tràfic de drogues a petita escala al carrer. A més, són persones, segons Reigt, que s'han trobat que els ha baixat la clientela, majoritàriament francesa, i que ara roben perquè volen diners per consumir droga. Aquesta mitja dotzena de delinqüents són els que dia sí dia no, els Mossos impliquen en els fets delictius ocorreguts al poble.

El cap dels Mossos a la Jonquera assegura que els tenen «controlats i els estem a sobre», però el problema rau en la seva reincidència i la sensació d'inseguretat que provoquen.

Tenen moltes causes acumulades i el que busca la policia és que acabin a la presó. Per aquest motiu hi ha un treball conjunt, diu Reigt, entre els caps dels Mossos a Figueres, la judicatura i la fiscalia per poder fer judicis ràpids i accelerar les causes.



Vint-i-dos detinguts

Durant aquest mes i mig de dispositiu policial s'han fet 22 detencions i dues persones ja han entrat a presó, una per robatoris i l´altra per tràfic de drogues. Aquest dispositiu, anomenant Netto, del francès netejar es va començar a plantejar a finals d'estiu perquè és quan van «detectar un lleuger increment de robatoris amb força a l'interior de domicili, és a dir, delictes contra el patrimoni i robatoris a l'interior de vehicles».

A partir d'aquí es va dissenyar el dispositiu que posa en relació «els autors dels robatoris amb força que són venedors i els que venen a comprar que són francesos», diu el cap dels Mossos a la Jonquera. En aquest dispositiu policial hi ha implicades les unitats de seguretat ciutadana de la Jonquera i la de Figueres, la unitat d'investigació de Figueres i els ARRO, coneguts com a antiavalots.

Les actuacions policials consisteixen per una banda en patrullatge de saturació i «aplicar tolerància zero», diu Reigt, amb agents uniformats de Seguretat ciutadana i ARRO. Això suposa controls de temes de trànsit i seguretat ciutadana, tant amb els traficants com amb els compradors.

I per altra banda, la unitat d'investigació i seguretat ciutadana Figueres s'encarreguen de les investigacions dels robatoris en domicilis i vehicles. En alguna ocasió, al dispositiu també s'hi suma la Policia Local.

A banda de les 22 detencions fetes entre l'1 d'octubre i el 17 de novembre relacionades amb robatoris amb força o tràfic de drogues. Sergi Reigt destaca que s'han aconseguit dos ingressos a presó i que també s'han portat a terme dues entrades i escorcolls en domicilis problemàtics per tràfic de drogues, que generaven queixes de veïns.



Ordres d'allunyament pioneres

Una altra fita rellevant i innovadora per la Jonquera a la qual s'ha arribat, diu el sotsinspector, és que els jutges han acordat tres ordres inicials de no apropament.

Una recau en un d'aquests delinqüents no habituals que té prohibit acostar-se al nucli del Pertús i també en té una altra, que li prohibeix acostar-se a una persona a qui va robar. I finalment, un altre dels delinqüents, com ha determinat el jutge, tampoc es pot acostar a una botiga concreta perquè hi entrava a robar cada dos per tres.

Aquesta mitja dotzena de reincidents actua en els tres nuclis de la Jonquera: El Canadal, el Pertús i la Jonquera. Són joves d´uns trenta anys, d´origen magrebí i que procedeixen de la zona de la costa. Fa un any no vivien a la Jonquera. El que roben principalment són joies, diners, menjar o objectes de valor fàcils de revendre. És perquè els diners, diu Sergi Reigt, els volen ràpid per consumir droga.

El tipus de delictes que cometen, tant els robatoris amb força en domicilis com a l'interior de vehicles, són fets amb poca traça, diu el cap dels Mossos a la Jonquera. Són força barroers i actuen sense guants i per tant, deixen empremtes allà on roben. Això facilita la feina de la policia per poder-los acusar dels robatoris. A més, sempre es mouen a peu per cometre el cop i fugir.



Pisos ocupats

Una de les problemàtiques que també generen és que han ocupat uns habitatges d'uns blocs de pisos que hi ha a l'avinguda Lluís Companys, a tocar de l'institut. Viuen en condicions insalubres, sense els serveis bàsics i han destrossat els habitatges.

El cap dels Mossos explica que aquests blocs estan ocupats de fa temps, però que l´únic lloc on hi ha problemes és als tres habitatges on viuen aquest grup de delinqüents. Perquè són un grup que es mou per la zona, traficant droga, caminant pel carrer i generen sensació d´inseguretat en aquesta àrea. Fins i tot han protagonitzat baralles pel centre del poble.