El Xaloc organitza un seminari sobre el dret d'accés a la informació

L´organisme autònom de gestió tributària i assessorament jurídic de la Diputació de Girona, Xaloc, amb la col·laboració de l´Escola d´Administració Pública de Catalunya (EAPC), va celebrar divendres passat la 6a sessió del V Seminari d´Actualització Jurídica i Dret Local, per tal d´analitzar les últimes modificacions legals que afecten les entitats locals.

La jornada del divendres -i la sisena del total de set que ha organitzat XALOC i que finalitzaran el proper 15 de desembre- va tractar el tema de la legislació sobre el dret d´accés a la informació pública, així com la normativa de contractes patrimonials.

Jordi Camps, president delegat de Xaloc, va ser l´encarregat d´inaugurar la jornada, on va assegurar que l´objectiu d´ aquestes jornades és oferir una formació de qualitat, mitjançant ponents de màxim nivell. La primera ponència, titulada El dret d´accés a la informació pública, va estar a càrrec de Josep Mir Bagó, membre de la Comissió de Garantia del Dret d´Accés a la Informació Pública. Tot seguit, l´advocat Xavier Ruiz de Loizaga Solé va parlar sobre l´aplicació als contractes patrimonials de la normativa de contractes del sector públic. En aquesta sessió, el ponent va analitzar les modificacions que marca la directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, i els canvis que suposa en el sistema de fonts. Segons el Xaloc, el V Seminari «està esdevenint un referent en formació jurídica pública a la demarcació de Girona».