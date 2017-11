Bescanó estudia crear un viver d'empreses al municipi

La localització on es podria fer el possible viver.

La creació d'un viver d'empreses és un dels temes que l'equip de govern de l'Ajuntament de Bescanó té sobre la taula. L'objectiu és concentrar en un espai aquelles empreses de nova creació que necessiten un suport inicial. «Les empreses lloguen el seu espai, hi ha sales de reunió i les despeses generades són compartides» va explicar l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia.

També va afirmar que el viver és una oportunitat per a les noves empreses, «volem que hi hagi possibilitats per als emprenedors autònoms i les petites empreses del municipi», va apuntar. El projecte se centra en tres fases: estudi previ, veure la viabilitat del projecte i posar-lo en funcionament. En aquests moments, el consistori es troba immers en la primera fase i està valorant quantes persones estan interessades en el projecte.

Garcia va dir que també s'ha de fer una anàlisi de costos, estudiar la viabilitat econòmica i el finançament del projecte. «No volem fer el viver de forma precipitada», va afirmar el batlle.