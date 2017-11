Cassà crea un fons solidari per garantir l'accés a l'aigua potable

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha creat un fons social de solidaritat per garantir l'accés a l'aigua potable a tots els veïns de la seva localitat. Aquesta nova acció s'ha dut a terme en compliment de la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica.

A través d'un conveni amb l'empresa concessionària de l'aigua del poble -Aqualia - el consistori ha creat un fons de 2.000 euros per destinar a persones identificades com a vulnerables per serveis socials, ja que es considera que no tenen suficients recursos per accedir a l'aigua potable.