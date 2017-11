Comissen un revòlver antic i trampes a un museu de Llívia

Comís curiós el que ha fet la Guàrdia Civil aquesta setmana passada a Llívia. Els especialistes en medi ambient del cos, els agents del Seprona de Puigcerdà van anar a fer una inspecció rutinària al Museu Etnològic, conegut també com a museu de la pagesia de Llívia i es van trobar amb sorpreses a les vitrines: una arma i munició que no estaven inutilitzades i, per tant, podrien ésser utilitzades per disparar.

Al mateix museu també hi van localitzar trampes per enxampar ocells i talps, que tampoc s'havien inutilitzat ni comptaven amb autorització.

Tot això va succeir el dimecres passat quan els agents van anar fins al carrer Països Catalans de Llívia on van fer una inspecció rutinària al Museu Etnològic.

A dins d'una vitrina tancada amb clau i van trobar: un revòlver i munició. Aquest segons la policia no tenia documentació i per tant, no estava identificant. A més, la sorpresa va venir quan van detectar que tampoc havia estat inutilitzat i per tant, estava disposat per fer foc. A més, exposats també hi van trobar un parany i trampes per a ocells i talps. Tots sense inutilitzar ni autorització preceptiva.

Davant de tot això els guàrdies civils van aixecar acta per infracció al Reglament d'Armes i Explosius. L'arma i la cartutxeria van quedar dipositades a Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Puigcerdà.

Quant a les trampes, van ser precintades i es van quedar al museu i a disposició del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.