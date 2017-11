Els gironins valoren en 24.574 € el que guarden a casa quan l'asseguren

Un estudi de les asseguradores ha posat al descobert que els gironins quan asseguren casa seva valoren el que hi guarden a dins en 24.574 euros de mitjana. Aquí hi entrarien els mobles, els electrodomèstics, petits aparells electrònics, la roba, entre d´altres.

La província de Girona és la dotzena d´Espanya on es valoren més les possessions que es tenen a casa. Aquest capital assegurat és el que figura a la pòlissa de la llar i és una de les conclusions a la qual ha arribat l´informe Mapa de los inmuebles asegurados en España, elaborat per Unespa.

Per sobre de les comarques de Girona hi ha Biscaia (29.200 euros) on l´import mitjà és el més elevat. També hi ha al capdavant del ràquing Guipúscoa (28.739 euros), Àlaba (27.641 euros) i Navarra (27.621 euros). En aquests llocs, els objectes domèstics estan assegurats de mitjana entre els 27.600 i els 29.000 euros.

A la cua del rànquing s´hi situen per contra Burgos (18.936 euros), Àvila (18.968 euros) i Santa Cruz de Tenerife (19.054 euros). De mitjana a Espanya aquesta cobertura dels objectes que es guarden a la llar és de 22.466 euros.

Les assegurances de llar cobreixen, a més dels objectes que hi ha a la casa, l´immoble en si. Aquesta protecció apareix en les pòlisses sota el terme continent. De mitjana, l´estructura i els elements fixos d´una casa a Espanya estan assegurats en uns 100.000 euros. És a dir, aquesta és la quantitat mitjana amb la qual un propietari protegeix les parets, el sostre, el sòl, el cablejat elèctric, les canonades, així com els armaris, les portes i finestres, el pany, la banyera o el lavabo, davant els danys que puguin patir.

Girona, al setè lloc d´Espanya

Els valor amb el qual s´asseguren els immobles també varia significativament d´una província a una altra. Girona es troba en el segon lloc del rànquing de províncies, amb 128.037 euros de mitjana. Només hi té per sobre les Illes Balears amb 164.047 euros de capital mitjà de continent. En tercer terme hi ha la província de Lleida, amb 118.095 euros. Els últims llocs de la classificació corresponen en canvi a la província de Saragossa (83.825 euros), Astúries (84.980 euros) i La Rioja (86.185 euros).

El Mapa dels immobles assegurats a Espanya ofereix també dos llistats amb els municipis on els habitatges es protegeixen millor de tot Espanya. Un pren com a referència el valor que s´atorga a l´immoble en qüestió i l´altre en funció de la cobertura que es dona als objectes que hi ha a la casa. En el cas del valor de l´habitatge, cal destacar que el municipi de Begur es troba en el setè lloc de l´Estat. Amb un valor mitjà assegurat que és de 230.031 euros.

Per trobar un altre municipi gironí entre els 50 que conformen el rànquing cal anar fins al número 32. Aquest lloc l'ocupa Santa Cristina d´Aro i els habitatges estan assegurats per 198.976 euros de mitjana.

Quant a les localitats d´Espanya on les pòlisses tenen un valor mitjà més elevat cal destacar que són tres: Benahavís (Màlaga) amb 289.173 euros, Andratx (Balears) amb 279.955 euros i la catalana Matadepera (Barcelona) per 273.676 euros.

Amb aquestes quantitats mitjanes, les asseguradores atenen a Espanya els desperfectes que pot patir un habitatge. Aquí hi entrarien des d´una gotera a un incendi, passant per un robatori o un curtcircuit.