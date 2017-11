Impulsen un projecte Erasmus per millorar l'equitat als centres

El Departament d'Ensenyament, a través de la Inspecció d'Educació, ha impulsat un projecte Erasmus + transnacional que té com a objectiu capacitar els centres educatius per poder avaluar l'equitat, entesa com a millora de l'abandonament i l'absentisme escolar, de la convivència i de la inclusió per afavorir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat.

Per aconseguir-ho, les vuit institucions que hi participaran tenen crearan un marc per avaluar l'equitat en educació i un curs de formació sobre aquest tema per a directius escolars.

El projecte, d'una durada de dos anys, preveu quatre reunions per desenvolupar-lo, jornades de formació en els diferents països per conscienciar als agents educatius.