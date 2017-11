Poma de Girona ha de treure l'etiqueta per evitar el boicot

El boicot als productes catalans també afecta els productors de Poma de Girona. El president del Consell Regulador de la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, Llorenç Frigola, va denunciar ahir el cas d'un distribuïdor de Madrid que els demana «treure de la fruita l'etiqueta que l'identifica com a tal» per evitar el boicot al producte, una situació que Frigola espera que sigui «passatgera» i lligada a la situació política actual.

Aquest fet, però, s'ha vist compensat per un increment de les vendes a l'exterior en l'actual campanya. Fins a principis de novembre, un 60% de les pomes s'han venut a l'estranger mentre que en tot l'any passat el global va ser d'un 44%.

Tot i això, els productors es queixen dels problemes que tenen per passar controls a La Jonquera. Frigola assenyala que, per fer els controls de seguretat, s'han d'obrir els palets de fruita per tal de comprovar-ne la seva qualitat. «Et demanen una caixa de cada palet i no sempre és la de dalt», explica Frigola. El resultat és que el control obliga a desfer les columnes de mercaderia i que el producte arriba a destí «desmuntat», a diferència del que passa amb les pomes franceses i italianes.



Acord al sector

La patronal i els sindicats gironins del sector de l'emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures han firmat el conveni col·lectiu per als propers tres anys després d'onze mesos de negociació. La principal novetat és un increment anual de l'1,8% del salari, una puja superior a l'acordada en altres convenis col·lectius, com al sector de xocolata i caramels (on s'ha pactat un increment del 0,75%) o al de la pastisseria (amb un 1% més).

Els sindicats destaquen l'augment en un sector amb «sous baixos i molta temporalitat», segons assenyala des de CCOO Josep Serra.

Els tres anys de marge han de servir per afrontar una nova negociació. «Hem d'adequar la realitat del que fan els treballadors a les necessitats de l'empresa i l'hem de modernitzar», va assenyalar Serra. Ara les negociacions s'han de centrar en assolir acords en aquesta reorganització «sense la pressió de la immediatesa».

Des de la UGT, que és el sindicat majoritari, Juan José Carmona va ressaltar que l'acord ha suposat «molts mesos de necogiació» i va recordar que el sector de l'emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures té «salaris molts baixos» i que aquest increment els porta a pensar que «l'acord és positiu».

Des de la patronal gironina FOEG, el seu representant, Jordi de Puig va posar de manifest que és un aquest «sector petit» i que topa amb problemes com «barreres absurdes» a l'hora d'exportar o «falta de consum a la zona».

L'acord especifica el compromís de les parts perquè la poma autòctona s'imposi a la d'importació i fa una crida a la societat perquè ajudi el sector consumint producte de proximitat.

«Una de cada dues pomes que es ven al mercat ve d'Itàlia o de França, no hi ha cap tipus de consideració pel producte autòcton», va denunciar Frigola.