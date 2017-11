La província de Girona encara necessita prop de 500 voluntaris per al Gran Recapte

Prop de mig miler de voluntaris. A tres dies de la celebració del Gran Recapte del 2017, aquesta és la xifra que necessita el Banc dels Aliments de Girona per fer front a la logística que comporta la campanya. Girona és la ciutat on encara en falten més (150), seguida de Figueres (124), la Bisbal d'Empordà (89), Palamós (60), Llagostera (40) o Ripoll (18).

A la resta de poblacions, o ja estan coberts per complet, o bé no es va poder fer per manca de persones. El voluntariat que més urgeix ara mateix és el de les superfícies comercials. Enguany es calcula que la campanya arribarà a més de 80 poblacions gironines.



Falta de mobilització

El president del Banc dels Aliments, Frederic Gómez, ha fet aquesta setmana una crida a la mobilització perquè «encara hi ha moltes famílies que no poden cobrir les necessitats alimentàries mínimes». La manca de persones ha estat generalitzada a tot el territori català i, de fet, el ritme d'inscripcions d'aquest any ha estat el més baix de les nou edicions celebrades fins ara. Gómez atribueix aquesta situació a diferents motius. «Per un costat, la campanya s'ha pogut veure afectada pel clima polític que es viu a Catalunya, i per un altre, pot ser que la gent tingui la percepció que la crisi ja ha passat».

El Banc ha ajudat aquest any més de 36.000 persones que reben el menjar a través d'un centenar d'entitats benèfiques. L'entitat reparteix uns 3 milions de quilos de menjar durant l'any i tot i que el Gran Recapte és la principal campanya, els prop de 500.000 quilos que s'obtenen només cobreixen les necessitats dels primers mesos de l'any. La resta es cobreix amb altres donacions, la recuperació d'aliments i els que provenen de la Unió Europea.



400 punts de recollida

El Gran Recapte d'aliments, que se celebra els pròxims dies 1 i 2 de desembre, comptarà amb prop de 400 punts de recollida a les comarques gironines, la major part situats a establiments de les cadenes comercials, però també a centres educatius, esportius, llocs de treball i entitats.

Les previsions són que durant aquesta edició a les comarques gironines es puguin recollir 450 tones de menjar, sense comptar l'aportació extraordinària de producte que fan les cadenes que hi participen en funció de la quantitat recaptada als seus establiments. El que es demana són sobretot aliments nutritius de llarga durada com llet, oli i conserves de peix i de carn.

Durant l'edició del 2016 la campanya va aconseguir recollir 4,3 milions de tones de menjar en més de 1.837 punts de recollida a tot Catalunya i va comptar amb l'ajuda de 23.715 voluntaris.