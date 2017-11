Ripoll exigeix a Madrid explicacions sobre la vinculació de l'imam i el CNI

L'Ajuntament de Ripoll exigeix al govern espanyol una explicació "exhaustiva" sobre la vinculació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satti, amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) tal com es va donar a conèixer fa uns dies a través de mitjans de comunicació. En una moció aprovada ahir per la junta de govern local, es condemna aquesta falta d'informació per part del govern espanyol i els serveis d'intel·ligència. Se'ls acusa d'"amagar" aquests fets i de no haver-ho posat en coneixement durant la junt de seguretat celebrada el 4 de setembre a Ripoll arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Consideren que aquesta ocultació d'informació és "molt greu i indignant" i la titllen d'"actuació mesquina" que "vulnera els principis de col·laboració" entre els cossos i forces de seguretat. D'altra banda, també anuncien que inicien les accions legals per tenir tota la informació i emprendre les accions necessàries per "depurar possibles responsabilitats" per aquests fets.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll (PDeCAT) ha condemnat de forma enèrgica el que consideren una ocultació deliberada d'informació per part del govern espanyol sobre la vinculació del que va ser imam de Ripoll i cervell dels atemptats del passat agost amb el CNI.

S'ha recollit amb forma de moció, aprovada ahir per junta de govern, i aquest dimarts es donarà compta al ple. El text fa referència aspectes que s'han destapat a través de mitjans de comunicació en els últims dies i que parlen, entre altres coses, del seguiment d'Abdelbaki es-Satti per part de la policia espanyola pocs mesos abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils i del seu paper com a confident del CNI.

Des del consistori recorden la posició "conciliadora i integradora" de la ciutat que va quedar afectada directament pels atemptats i del paper actiu amb els cossos i forces de seguretat i "bona predisposició". En aquest sentit, denuncien que durant la junta de seguretat celebrada el 4 de setembre a Ripoll en caràcter extraordinari, on hi havia representants dels cossos policials, Generalitat i del govern espanyol, "res de la informació que ha anat apareixent als mitjans es va manifestar en dita reunió malgrat suposar que alguns membres assistents n'eren coneixedors". Recorden que les juntes de seguretat són una eina de diagnosi i coordinació i que "difícilment" es pot dur a terme si "des del govern de l'Estat s'amaga informació davant de l'òrgan principal de coordinació, col·laboració i cooperació" d'un municipi. Es per això que qualifiquen de "molt greu i indignant" que els serveis d'intel·ligència "estiguessin al cas dels antecedents de l'imam i no comuniquessin i compartissin aquesta informació". I titllen aquesta actuació de "mesquina", en considerar que vulnera els principis de col·laboració que ha d'existir entre els cossos i forces de seguretat per tal de" vetllar pel benestar i la pròpia seguretat de les persones".



Exigeixen que es "depurin responsabilitats"

Per tot això, l'Ajuntament de Ripoll exigeix de forma urgent al govern espanyol una explicació "exhaustiva" sobre la vinculació d'Es-Satti amb el CNI. També reclama que es justifiquin els motius pels quals l'advocacia de l'Estat no va recórrer al seu dia l'alliberament de l'imam malgrat que els serveis d'intel·ligència disposaven d'informació al respecte.

De forma paral·lela, anuncien que han iniciat els tràmits per recollir tota la informació i emprendre les accions per "depurar responsabilitats".

L'Ajuntament de Ripoll s'afegeix així a la petició d'explicacions que ja va exigir l'Ajuntament de Barcelona el 24 de novembre. A través d'una proposició del Grup Demòcrata, es van reclamar explicacions a la a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, a més d'exigir les responsabilitats polítiques pertinents davant "l'escàndol i la incapacitat manifesta" de l'executiu de Mariano Rajoy "per evitar els atemptats del 17 i 18 d'agost a Barcelona i Cambrils". El text també demanava saber des de quin moment el govern espanyol coneixia aquest vincle i per què l'havia amagat fins ara, concretant quin tipus de relacions es tenien, quant van durar i a quins comandaments o responsables reportava Abdelbaki Es-Satty.

Qui també s'ha pronunciat per exigir explicacions al CNI és el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. En l'informe realitzat sobre la prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya, arran dels atemptats gihadistes de l'estiu passat, el síndic creu que la ciutadania ha d'"exigir" que el centre d'intel·ligència doni informació "transparent" sobre la trajectòria vital de l'imam de Ripoll i els seus possibles contactes amb els serveis secrets de l'estat. Al document, també es demanava que hi hagués un debat sobre la prevenció dels atemptats i la posterior gestió al Congrés i també al Parlament quan aquest torni a funcionar.