Una avaria causa retards de fins a una hora al TAV entre Figueres i Barcelona

Una avaria en la infraestructura causa aquest dimecres al matí retards de fins a una hora entre Figueres i Barcelona i viceversa, segons la companyia Renfe. La incidència ha estat superior en els trens amb destinació la capital catalana ja que hi ha un major nombre de combois en aquest sentit a primera hora. Així, per exemple, els passatgers que tenien prevista la sortida a les 6.46h, 7.11h, 7.36h i 8.11h de Girona han hagut d'esperar a les andanes entre mitja hora i una hora ja que el trànsit ferroviari ha quedat suspès per una avaria en el sistema d'agulles, a l'entrada de l'estació de Vilafant, fins que el personal tècnic d'Adif no ha acudit al punt de la incidència. També s'ha vist afectat un altre tren en sentit invers, amb destinació final a Lió. Segons Renfe, està previst que la circulació quedi normalitzada al llarg de la jornada.