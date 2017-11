Banyoles instal·la els primers semàfors acústics per a persones invidents

L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat els primers semàfors acústics per a invidents, que funcionen amb un comandament a distància que acciona l'usuari quan arriba al semàfor de vianants i sona quan es posa en verd.

Aquests semàfors s'han posat a diferents encreuaments del carrer Llibertat: a la plaça Catalunya, on hi ha 5 passos de vianants; al carrer Canat, amb 4 passos; i a la plaça Turers, on no'hi ha 3. Aquests són els primers semàfors d'aquest tipus que es col·loquen al Pla de l'Estany, tal com va remarcar el Consistori. L'ONCE és l'encarregada de distribuir i homologar els comandaments.