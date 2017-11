Creix la preocupació a Vilademuls per l´augment de nius de vespa asiàtica

La presència de la vespa asiàtica continua preocupant molts dels municipis de les comarques gironines. Un clar exemple és Vilademuls, on ahir es va mantenir una reunió entre l'Ajuntament i els Agents Rurals per tal de decidir quins passos s'han de seguir per tractar amb aquesta plaga. L'alcalde, Àlex Terés, va assegurar que «estan preocupats» i que la vespa asiàtica suposa un important «risc per tots els habitants».

La primera vegada que van detectar la presència d'aquesta espècie invasora va ser l'any passat. En altres llocs com per exemple la Garrotxa o la Selva la seva arribada havia estat encara més primerenca, al voltant de l'any 2013. Des de llavors la ràpida expansió de l'insecte ha fet que no hagin parat d'aparèixer nius en diferents localitzacions i hagi exposat, d'aquesta manera, diferents col·lectius. Caçadors, boletaires o excursionistes ja s'han mostrat inquiets per la possibilitat d'esdevenir víctimes d'atacs de vespes en passar per zones boscoses.



Urgeixen mesures

L'alcalde de Vilademuls també va insistir en la necessitat de buscar de manera urgent mesures per fer front a la situació. «En cada niu de vespes hi pot haver entre 6 i 7 reines, a més de 2.000 vespes normals» va explicar, «això vol dir que en només mig any el creixement de l'espècie pot convertir-se en imparable i que llavors sigui molt difícil de poder controlar».

El consistori creu que han de ser les administracions superiors les que es facin càrrec del problema, perquè des del municipi no tenen ni les capacitats ni els recursos suficients per fer-ho. «Hem començat a tenir converses amb la Diputació de Girona i hem demanat poder convocar una jornada de treball en la qual es puguin posar trampes per a aquesta espècie», assegura Terés.



L'atac de Vilamarí

La preocupació dels habitants de la zona va començar a guanyar motius la setmana passada, quan un caçador va ser atacat per vespes asiàtiques a Vilamarí. Els insectes el van picar a la cara i en altres parts del cos que tenia al descobert, fet pel qual va haver de ser traslladat immediatament al servei d'urgències d'un centre hospitalari. El niu estava al costat de les romegueres, a uns 30 centímetres d'alçada. Des de fa uns 3 anys s'han localitzat nius de vespes subterranis, a nivell del terra i a pocs metres d'altura. És a dir, els atacs d'aquest insecte ja no només poden venir de les alçades, sinó que també poden pujar del terra.

Situacions com aquesta són les que temen des de l'Ajuntament, on Àlex Terés va explicar que «en un municipi de 62 quilòmetres quadrats on la majoria de territori és massa forestal» hi ha molts números perquè es donin més situacions com aquesta.

Els Agents Rurals i l'Ajuntament van anar a veure ahir un niu que s'ha trobat a prop del riu Fluvià. En els pròxims dies un grup de 3 o 4 caçadors duran a terme una acció programada per foradar-lo des de baix a trets. També es creu que hi ha un altre niu a Sant Esteve de Guialbes, però d'aquest encara no se sap la localització exacta.