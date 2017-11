Faran un estudi sobre l´impacte del turisme en els atractius naturals de l´Alta Garrotxa

El treball de final de grau de Madelina Necula servirà perquè el Consorci de l'Alta Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa tinguin una millora en el coneixement de l'impacte del turisme en els espais més rellevants de l'Alta Garrotxa.

Madelina Necula ha col·laborat uns mesos amb el Consorci a través d'un conveni de cooperació educativa. Necula estudia Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la Universitat de Girona.

Segons ha informat, el Consorci de l'Alta Garrotxa, la redacció de l'estudi està inclosa en el programa d'actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta d'un document que a la Garrotxa és gestionat pel Consorci de l'Alta Garrotxa i pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Consideren que la feina de Madelina Necula significarà una millora en el coneixement dels espais naturals de la Garrotxa i que serà d'utilitat pel Consorci per desenvolupar futures tasques de gestió i planificació de l'ús públic i la protecció ambiental coherents amb la realitat territorial.

La realitat és que en els darrers temps el Consorci de l'Alta Garrotxa ha detectat un considerable augment de persones que entren a l'espai natural per banyar-se. De fet, a l'entrada de l'Alta Garrotxa poc abans de Sadernes (Sales de Llierca) i dins del terme de Tortellà hi ha una important zona de bany situada sota del pont medieval del Llierca (fa poc millorat). Per accedir-hi només cal aparcar i baixar un sender.

Després, ja més a l'interior i amb accés prohibit als vehicles durant bona part de l'any, hi ha la riera de Sant Aniol. Es tracta d'un rierol de muntanya que disposa de petites gorgues aptes pel bany.

Els responsables polítics i tècnics del Consorci de l'Alta Garrotxa, a l'estiu passat, van visitar l'experiència de control turístic dels gorgs del Torrent de la Cabana a Campdevànol i ja varen anunciar que demanarien un estudi per poder prendre decisions sobre l'augment del turisme.