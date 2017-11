Greenpeace vol que l´Estat denegui permisos

Aquest agost, Greenpeace també es va manifestar en contra de les prospeccions de gas i petroli al fons del Mediterrani. Ho va fer demanant al Ministeri d'Indústria que denegués els permisos per a projectes nous, com els que l'empresa Cairn Energy ha demanat entre les costes catalana –amb afectació davant del litoral de Girona– i balear. Aquest posicionament va arribar després que Greenpeace ja s'hagués mostrat contrari a prospeccions submarines en d'altres punts geogràfics.

A l'hora d'argumentar el seu rebuig, l'organització ecologista va alertar dels perills que acompanyen a les explosions d'aire comprimit, incloses en les prospeccions, tant per a la pesca com per als cetacis que transiten per les zones afectades.