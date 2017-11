Jornades d´habitatge dins del pla integral del nucli antic d´Olot

Tractaran noves formes de rehabilitació i de mobilització d'habitatges buits. A més, posaran sobre la taula nous models de gestions enfocades a donar resposta a la pèrdua d'habitants i el deteriorament d'edificis. Ho faran demà, dijous dia 30 de novembre, a les Jornades d'Habitatge, programades dins l'àmbit del pla de millora del nucli antic d'Olot.

Les jornades tindran lloc a la seu de Dinàmig, al carrer Bisbe Lorenzana, 15 d'Olot. Hi haurà parlaments referents a les experiències de Saragossa i Barcelona.

Juan Rubio parlarà de l'experiència recent en la millora del nucli antic de Saragossa, Àngel Uzqueda tractarà dels models de gestió de l'habitatge a Barcelona i Tonet Font parlarà del tractament de l'habitage en el Pla de Barris de Barcelona. A les 19 hores, hi haurà un debat per plantejar idees per al pla de millora del nucli antic d'Olot.