Manipular la microbiota intestinal pot prevenir malalties cardiovasculars

La presència a l'intestí d'un tipus concret de fong pot ser útil com a biomarcador de risc cardiovascular i obre la porta a que la manipulació de la microbiota intestinal pugui ajudar a prevenir algunes malalties cardiovasculars, segons un estudi desenvolupat per investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de Reus i del Centro d'Investigacióm Biomédica en en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (Ciberobn).

Aquest treball, liderat per Matilde Rodríguez Chacón, del Pere Virgili, i José Manuel Fernández-Real, de l'Idibgi, ha estat publicat recentment en la revista Beneficial Microbes.

L'intestí humà concentra una gran diversitat de bacteris, fongs i paràsits, entre d'altres. El conjunt d'aquests microorganismes formen un ecosistema natural que es coneix amb el nom de microbiota, i tots ells permeten que l'aparell digestiu funcioni correctament. A més, aquests microorganismes també són molt sensibles als canvis del metabolisme.

Els bacteris són els components més abundats d'aquest ecosistema i se sap que determinats trastorns com l'obesitat o la diabetis estan relacionats amb la seva quantitat i composició.

En canvi, però, de la comunitat de fongs que hi ha a l'intestí o (que representen entre el 0,03 i el 2% d'aquests microorganismes) se'n coneix poc.



La relació dels fongs i l'obesitat

En un estudi previ, aquest equip d'investigadors ja es va estudiar la relació entre la comunitat fúngica de l'intestí i l'obesitat. Després d'analitzar els diferents tipus i quantitat de fongs intestinals en 52 individus, dividits entre aquells que tenien un pes òptim i aquells que eren obesos, es va demostrar com aquests microorganismes varien d'un grup a un altre.

Els resultats d'aquest primer estudi també van revelar si un individu obès era metabòlicament sa o no i que quan un individu perdia pes, augmentava la presència un determinat tipus de fong, una troballa que obria camí per convertir la manipulació de la comunitat de fongs en una eina per tractar l'obesitat.

Per complementar els descobriments sobre la diversitat fúngica en subjectes obesos, es va realitzar una anàlisi exhaustiva per explorar la seva possible contribució a l'arterosclerosi subclínica en un grup ben caracteritzat d'obesos i individus no obesos.

Així, s'ha demostrat que el fong Mucor racemosus (una espècie del gènere Mucor) pot ser un biomarcador rellevant de risc cardiovascular, reforçant la possibilitat de que la manipulació de la microbiota intestinal pugui ajudar a prevenir malalties cardiovasculars.