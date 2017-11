Medi Ambient frena els projectes nous per buscar petroli al Mediterrani

El projecte de l'empresa petroliera Cairn Energy per buscar hidrocarburs fins a 31 quilòmetres de la Costa Brava, dintre d'un paquet més ampli que afecta el Golf de Lleó, ha topat amb la protecció del corredor migratori de cetacis per part del Ministeri de Medi Ambient. La setmana passada, aquesta administració va treure a informació pública el projecte de Reial Decret per preservar el pas de mamífers –com balenes o dofins– mentre duri la tramitació i ha prohibit expressament «qualsevol tipus d'activitat extractiva» o sondeig sísmic que no tingui un permís en vigor.

La restricció perjudica les aspiracions de la petroliera britànica, que ha demanat 12 permisos d'investigació d'hidrocarburs al Golf de Lleó; però ha estat ben rebuda per l'Aliança Mar Blava, la plataforma d'entitats públiques i privades balears que, des de fa mesos, lidera el rebuig a les prospeccions al fons del Mediterrani.



Protecció definitiva

L'Aliança Mar Blava aprofitarà els 30 dies d'exposició pública del projecte de Reial Decret per a la protecció del corredor de migració de cetacis per presentar al·legacions, que –tal com ha avançat– demanaran que les mesures provisionals passin a ser definitives. El termini per al·legar es va obrir el dimarts 21 de novembre.

Val a dir que, a més de la seva preservació, Medi Ambient també ha proposat incloure el corredor migratori a la llista de Zones especialment protegides d'importància per al Mediterrani (Zepim) del Conveni de Barcelona, pel que el mes vinent se celebrarà una cimera a Albània –del 17 al 20 de desembre. De fet, l'Estat així s'hi va comprometre el 6 d'octubre a Malta, en una conferència mediambiental organitzada per la Unió Europea.

Si bé ara ha rebut bones notícies, a principis d'estiu, les reivindicacions de la plataforma van patir un revés perquè un altre Ministeri, el de Foment, i la Direcció general de Mines van emetre informes negatius a una proposició de llei per impedir les prospeccions.