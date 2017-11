El pressupost de Porqueres puja a 4,3 milions, 618.808 per a inversions

El nou pressupost de l'Ajuntament de Porqueres (Pla de l'Estany) per a 2018 puja a 4.356.000 euros, una xifra molt similar als 4,2 milions de 2017. La partida d'inversions aprovada per a l'any vinent és uns 100.000 euros més elevada que l'anterior, ja que ha passat dels 512.000 d'enguany a 618.808,35.



Connectar la carretera de Corts

Els comptes aprovats pel Consistori, en un ple extraordinari celebrat la setmana passada, prioritzen la connexió de la carretera de Corts amb la zona de la plaça Major, a través del carre Isaac Albèniz –una obra per a la que s'han reservat 133.341,54 euros–, l'ampliació del Centre de Serveis –que compta amb un pressupost de 122.615,98 euros– i diverses actuacions a la trama urbana i rústica –per a les que s'ha adjudicat una partida de 110.000 euros.

El capítol de les inversions previstes per a l'any que ve també inclou millores en l'enllumenat públic –63.000 euros– i l'ampliació de la minideixalleria, amb la finalitat d'adaptar-la a la recollida d'escombraries amb el sistema porta a porta –31.250 ?.



Els vestidors del pavelló

Dels nous comptes municipals, l'equip de govern d'Independents de Porqueres (IdP) destaca altres projectes com ara l'adequació dels vestidors del pavelló –per al que ha destinat 27.000 euros–, la creació de noves àrees d'aportació de residus per als veïnats disseminats –amb 20.000 ?–, la consolidació del servei de dinamització de l'Espai Jove –amb 17.000–, l'ampliació de la zona d'ombreig de la piscina –per a la que s'han aprovat 12.500 ?–, 10.000 euros d'inversió per a places i jardins; la mateixa quantitat per al Consorci de l'Estany, destinats a millorar el manteniment de la zona natural; 6.000 per a una campanya d'adequació de voreres; i 3.000 per a renovar la senyalització dels pobles que integren Porqueres.